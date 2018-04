Una grandissima carriera tra cinema e teatro

La notorietà con la televisione

Una famiglia tradizionale

è considerato uno dei più importanti attori italiani del ‘900. Uno dei “mostri” della commedia all’italiana, affiancato a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi.Attore cinematografico e di teatro, regista, show-man e cantante, Nino è stato un artista a tutto tondo.Nato a Castro dei Volsci nel 1921, da una famiglia di umili origini della Ciociaria. Dopo una, per compiacere i genitori, comincia una gavetta nel mondo dello spettacolo con le prime esperienza teatrali, alla fine degli anni ’40, diretto da Giorgio Strehler Poi arriva il successo con il teatro di rivista e la commedia musicale, in radio e sul palcoscenico. Tutti lo ricordiamo nel, 1962, insieme ai e Aldo Fabrizi . Lo spettacolo avrà ancheriscuotendo successi anche negli Stati Uniti.Ma il titolo di “mostro” della commedia all’italiana lo ottiene grazie al cinema ed ai tanti capolavori in cui recita. Per citarne alcuni:con il compianto Ugo Tognazzi Nino interpreta tanti personaggi e molteplici maschere, alcune anche agrodolci comedidiÈ anche stato regista conche gli fa vincere las come migliore opera prima.Il 1971 segna il suo, il serial della Rai dove Nino interpreta unin stato di grazia. Negli anni ’90 recita in tante fiction televisive dirette dal genero Alberto Simona e dal figlio Luca. Ricordiamo:, con Claudia Koll Nino verrà anche ricordato come splendido testimonial televisivo grazie al. Celebre il suo lungo sodalizio con la, dalLa sua bella voce è messa anche al servizio della. Celebre la sua riproposta di un classico del 1932 di Elio Petrolini,La sua vita privata l’ha visto vivere per 50 anni accanto alla stessa donna, Erminia Ferrari , che gli ha dato tre figli:(che è stato sposato a Nancy Brilli ) eMuore nel 2003 dopo un anno di coma dovuto ad un’emorragia cerebrale. Viene sepolto a Roma, dopo una cerimonia religiosa pubblica, anche se lui si era sempre dichiarato ateo.