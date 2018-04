Corona-Belen, ora parla Silvia Provvedi: "Mi merito di meglio"

Il commento di Silvia Provvedi

Lontana da casa Corona

La reazione di Belen

Mentre Belen Rodroguez si gode la sua relazione con Andre Iannone reduce da un’ottima prestazione al gp delle Americhe, a casa Corona le cose non sembrano andare proprio benissimo. Dopo l’incontro tra i due storici ex avrebbe lasciato definitivamente la casa di Fabrizio Corona Silvia Provvedi sarebbe stata raggiunta telefonicamente da Novella 2000 a cui avrebbe detto, riguardo l’incontro tra l’ex re dei paparazzi e la showgirl argentina: “Non so se sia vero. Non ne ho idea, spero solo sia una cavolata. Io ero a Roma quel giorno, non so nulla.“. Poche parole lapidarie, ma per molti ormai i due si sarebbero lasciati.Dopo l’incontro in hotel, Mattino 5 racconta che la Provvedi avrebbe definitamente lasciato la casa dell’ex fotografo. Questa volta parla invece Chi, che spiega come ormai la, a casa della madre, per riprendersi dopo quanto accaduto. Sembra quasi che l’incontro con Belen sia da considerarsi solo la goccia finale. Le cose probabilmente non andavano bene da quando Corona è tornato a casa dopo il carcere, che ora pare concentrarsi solo sul lavoro.Tutto è cominciato quando Oggi ha pubblicato le foto dell’incontro tra la showgirl argentina e l’ex re dei paparazzi , incontro confermato nelle scorse ore da Belen stessa. Dopo che il mondo del gossip si era scatenato per l’incontro tra la showgirl argentina e Corona, Belen aveva reagito tramite social. Lei vive felice la sua relazione con Andrea Iannone che sembra non essere rimasto scalfito dal gossip, a dimostrazione della solidità della loro relazione. Nessuna reazione invece dal versante Corona, come ci si aspettava l’ex fotografo dei vip si tiene lontano dalla stampa dopo l’uscita dal carcere.