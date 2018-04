La vita di Gianfranco Funari prima dello spettacolo

Gli inizi nel cabaret

Gli anni ’80 e il primo allontanamento dalla TV

Gli anni ’90: un modo innovativo di fare pubblicità e il secondo allontanamento

Gli anni 2000 e la perdita di share

La malattia

2 matrimoni, una figlia e l’eredità

è nato in unae la sua carriera lavorativa è iniziata ben lontana dal mondo dello spettacolo. Ma una serie die la sualo hanno portato alma anche ad esserepiù volte dallaIl conduttore televisivo,, è nato a Roma il 21 marzo 1932 in unache nel passato era stata molto benestante ma che poi perse tutto. Infatti, il suo bisnonno era stato il cocchiere ufficiale di papa Pio IX però la sua azienda con i cavalli e le carrozze venne distrutta dall’esondazione del fiume Tevere e la famiglia divenne. Il padre era un tipografo di idee socialiste e la madre una casalinga. All’età di 16 anni si trasferì in via Famagosta al numero civico 8, stessa via in cui, al numero 10, abitava, di cui Funari ascolterà la prima canzone. Prima di diventare il grande showman che tutti conosciamo, Gianfranco, comelavorò presso la. Successivamente fece ilpresso una ditta die dopo iniziò a lavorare comeprima a Saint-Vincent e poi, per 11 anni, a Macao, dove divenne il direttore di una casa da gioco.Tornato a Roma incontròde Il Borghese che gli propose di lavorare nel cabaret, in un famoso locale romano: al Giardino dei supplizi. Però, dopo pochi mesi, non appoggiando la posizione di estrema destra del periodico politico, decise di andarsene. Nel 1967, un nuovo incontro fortunato, quello con, che lo fece lavorare nei suoi spettacoli, gli permise di entrare nell’entourage di, che lo fece approdare aldi Milano: fucina di talenti comee tanti altri. Quinele lavorò per sei anni, interpretando monologhi sulla satira di costume. Sempre nel 1969, iniziò anche a lavorare nel programma La domenica è un’altra. Nel 1973uncon due canzoni: Io faccio niente e A 80 anni è vietato morire il 14 agosto e dell’LP Ma io non canto… faccio finta!. Inoltre, nel 1978, scrisse une, l’anno seguente,in unSul finire degli anni ’70 realizzò e condusse Torti in faccia, un programma nel quale tre persone discutevano con altre tre di opposta categoria, grazie all’incontro con, che allora si occupava dei programmi di. La stessa formula fu applicata allo show Aboccaperta, il quale andò in onda dal 1981 al 1983 sulla rete monegasca. Successivamente Funari venne chiamato dal capostrutturaall’azienda di stato e la trasmissione fu spostato nella seconda serata del venerdì di. Nel 1987 inaugurò la fascia pomeridiana, dello stesso canale, con la trasmissione Mezzogiorno è… Andò in onda per tre stagioni, fino a quando, a causa dell’invito fatto a, non gradito dai vertici dell’azienda, fuAll’inizio degli anni ’90 Funari passò a, dove riprese a mettere i, a Mezzogiorno italiano. In quel periodo inventò undi, eliminando ogni distinzione tra il programma e il messaggio promozionale. Questa tecnica fu poi vietata dalle normative sugli spot entrate in vigore nel 1995. Nel periodo di, lain TV di Funari si fece. Proprio su queste vicende intervistò. A causa di alcunicon, il conduttore fu costretto aanche la. Per questo motivo intentò unaper inadempienze contrattuali che. Infatti, fue ottenne undi oltre un miliardo e mezzo di lire. Dopo la parentesi, di, alla direzione del quotidiano L’Indipendente, tornò alla televisione su Odeon TV, Cinquestelle e successivamente ad Antenna 3 Lombardia, dove conobbe la sua ultima moglie.Nel gennaio 2000, Funari tornò anel talk show A tu per tu. Però non riscontrò lo stesso successo degli anni scorsi e la trasmissione fu eliminata dopo una sola stagione, così ripiegò su emittenti minori. In questi anni fu anchein trasmissioni come Markette e Matrix ein alcuni. Il 2007 fu l’anno del suo ritorno inil sabato sera con la trasmissione Apocalypse Show ma anche questa volta gli ascolti furono bassi. Glifurono condotti, sempre nello stesso anno, su Odeon TV: La storia siamo io e Funari Late show.Già a dicembre delGianfranco Funari subì un delicatoale nel 2005, in un’intervista a Paolo Bonolis in onda su Canale 5, lanciò unin cui disse di essere ormai prossimo alla morte e in cui invitava i: “Ho cinque bypass, ragazzi, vi prego, non fumate. Non fumate!“. Nelfu ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove, dopo essere andato in, a causa di gravissimeil, a. Le esequie furono nella chiesa di San Marco di Milano. La bara era ricoperta da girasoli e al suo interno, e, rispettando le sue, vennero lasciati tre pacchetti di sigarette di cui uno aperto, un accendino, un telecomando tv e delle fiches e sulla lapide è inciso: “Ho smesso di fumare” e “Manco da qui taccio!“.Gianfranco Funari ebbe. La prima,, dal 1986 al 1997, che fu una protagonista insieme ai grandi maestri della danza per molti anni alla Scala di Milano. Da questa unione nacque una figlia: Carlotta. Ad Antenna 3 Lombardia conobbe la sua, figlia del suo psicanalista, che sposò nel 2004. Nel 2013, la rivista Oggi denunciò lo stato di, ancora priva di lapide dal 2008, che fu poi sistemata dalla vedova nel 2013. Alla base di questa mancanza letra la seconda moglie die laCarlotta. Secondo quest’ultima, la Zapparoli sarebbe stata impegnata a fare la “bella vita” piuttosto che pensare alla lapide. Macosì: “Non è stato ancora raggiunto une sulla divisione delle spese con Carlotta… io non mi vergogno a dire che la mia“.