Una lunga lista di matrimoni

L’incontro che gli ha cambiato la vita: Maria De Filippi

Chi non conosce Maurizio Costanzo Uno dei più importanti personaggi della televisione italiana:. Tutti noi abbiamo visto almeno una puntata del. Lui che si è schierato contro la mafia,, che ha scoperto decine di personaggi, come, ha avuto una vita sentimentale molto travagliata.Classecon, una. Il matrimonio dura molto poco e termina per Maurizio si innamora di un’altra, una. Flaminia era già spostata con un giornalista Rai, Alberto Michelini, che lascia per stare con Maurizio.I due. Dalla loro unione, entrambi oggi nel mondo dello spettacolo. La prima sceneggiatrice, il secondo regista.La coppia alla fine degli anni settanta decide di comune accordo di separarsi. Proprio in quel periodo Maurizio inizia a condurre nel 1976 “”, ilPochi anni dopo ecco scoppiare di nuovo ladonna, la doppiatrice. I due non si sposeranno mai, ma vivranno come marito e moglie per tre anni.A seguire arriva, quello con, anche lei conduttrice televisiva. Ma non è destinato a durare molto, soprattutto per i molti impegni lavorativi di lui. Dopo solo un anno si separano e ci vorranno cinque anni per arrivare al divorzio.Fortunatamente nulla è perduto perché nella vita di Maurizio irrompe. Si incontrano ad un convegno ee a sposarsi il, quando Maurizio compie 57 anni. Adi. Tante furono le polemiche per questo matrimonio , ma nel tempo la coppia ha convinto anche i più scettici della forza del loro amore. Nel 2004 hanno anche adottato Gabriele , che oggi lavora con la madre allaSappiamo poi tutti che Maria è diventata sempre più famosa grazie a format di successo come. Ma i due non sopportano stare separati per troppo tempo.Come ha confessato Maurizio ad un’intervista su: “” e prosegue dichiarando: ““.Se non è amore questo…