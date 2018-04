Meteo del 28 e 29 aprile

Lunedì 30 e Martedì 1° maggio: tempo ancora instabile

Brutte notizie per il: il sole ed il caldo lasceranno il posto a qualche nuvola e alla pioggia. Il bel clima di questi giorni sembra destinato a finire per alcune delle regioni italiane che, alla fine di questo mese, verrano colpite da. Nella giornata deliltornerà a fare capolino sul nostro Paese, insieme a qualche nuvola passeggera, ma non su tutte le regioni.L’anticiclone che fino ad ora ha garantito temperature gradevoli ed un tempo stabile e soleggiato non sembra cedere, ma il bel tempo sarà messo a dura prova da, soprattutto nelle zone settentrionali. Proprio questo fine settimana, lain arrivo da Francia e Spagna porterà instabilità, con un graduale peggioramento del tempo soprattutto su: Piemonte, Lombardia, Alpi, Prealpi e Veneto. Sono attesiin tutto il Nordovest, con peggioramenti sul Trentino Alto Adige e sul veronese. Il maltempo si sposterà anche verso le regioni centrali, colpendo Firenze, Siena, Arezzo, spostandosi poi sull’Umbria. Qualche rovescio anche in Calabria e in Sardegna.Attesi forti temporali nella giornata disu Torino, Milano, Bergamo Trento, Vicenza e Belluno. Nel, con qualche rovescio lungo l’Appennino e sui rilievi siciliani. Massima attenzione nella ore serali e notturne:, e neve in Piemonte a quota 2200 metri.il maltempo allenterà un po’ la presa sul Bel Paese:sui settori alpini in Piemonte e Lombardia, con sole prevalente sulle restanti regioni.del tempo nelsud occidentale e innella giornata del. Sul resto delle regioni sarà, con un aumento della nuvolosità su Toscana e Lazio. A causa dei fenomeni temporaleschi e piovosi, legradualmente stabilizzandosi attorno ai 22° e i 24° al Centro-Nord, e 28° al Sud. Torino e Genova invece sotto i 20°.