Orrore a Poggibonsi: si da fuoco nel parcheggio

La lettera che incolpa un guaritore

Una tragedia nella tragedia. Terribile quanto ci giunge in queste ore dalla Toscana, precisamente dalla cittadina diove quest’oggi è stato dato l’allarme. Unadi circa 60 anni si è dapprimadandosi successivamentein un parcheggio, sotto gli occhi dei passanti. Prima di togliersi la vita però, la donna ha lasciato la spiegazione dell’estremo gesto in unaal comandante dei carabinieri.Un gesto orribile ma maturato razionalmente, avvenuto sotto gli occhi dei passanti che in preda al panico hanno cercato in tutti i modi di evitare la tragedia. Al centro dell’attenzione unadi cui non sono state rese note le generalità. Questa, giunta in un parcheggio della cittadina in provincia di Siena, si sarebbe dapprima cosparsa il corpo d’alcool etilico con l’intento die togliersi così la vita. Divampate le fiamme su di lei, i passanti hanno cercato in tutti i modi di intervenire, chiamando i soccorsi tempestivamente. Dopo un breve ricovero nelperò, la donna è deceduta. In un primo momento si è pensato che dietro al suicidio avrebbe potuto esserci una delusione amorosa ma a poche ore dall’accaduto si fa chiarezza sulCome dicevamo, a poche ore dalla morte si chiarisce il movente del gesto estremo della donna. Come si apprende dalle fonti locali, prima di darsi fuoco la 60enne avrebbe scritto di proprio pugno unaindirizzata al comandante dei carabinieri spiegano il perché del suo suicidio. A portarla ad un tale gesto sarebbe stata una truffa da lei subita da parte di un. L’uomo, di cui al momento non si sa nulla, avrebbela donna promettendole false speranze se non la guarigione di una persona a lei cara. Accortasi però della truffa troppo tardi, la donna in preda alla disperazione avrebbe così deciso di togliersi la vita.