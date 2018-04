Guerrina Piscaglia è morta ma il Comune chiede che paghi l'Imu

Guerrina Piscaglia, il Comune batte cassa

“Dopo tanto dolore, anche la beffa“

“Al mondo di sicuro ci sono solo la morte e le tasse” recitava un film, ma finché si parla di battute cinematografiche, si potrebbe sorvolare. Non è però questo il caso. Sembra infatti che il, in quel di Rimini, non si formalizzi troppo nemmeno davanti alla morte di una sua concittadina,, che tanti ricorderanno per essere stata uccisa da Padre Graziano, un caso mediatico che ebbe eco nazionale.Tantissimi ricorderanno tutto il processo mediatico, e non solo, che ha visto al centro, la donna di cui si persero le tracce il 1° maggio del 2014, la bellezza di. Le indagini sulla sua scomparsa, si annovera, portarono ben presto a bussare alla porta di, meglio noto a tutti e in paese come, colui che appena 2 anni dopo sarebbe stato condannato dai giudici in qualità di omicida di Guerrina. A deciderlo con una pesante sentenza fu la corte d’assise di Arezzo che, nel 2016 per l’appunto, condannò il prete giudicando, per logica conseguenza,di cui però mai venne trovato il cadavere. Una storia turpe e triste che oggi viene riportata a galla per cavillo burocratico che fa indubbiamente amareggiare i familiari della defunta.Proprio così, sembra che la famiglia di Guerrina dopo aver dovuto fare i conti con la giustizia per motivi orribili quali la morte di una persona, debba ora cercare di giustificare un cadavere. I familiari della donna sono stati di fatto raggiunti da unain cui si prende atto di una somma – la cifra pari a, irrisoria ma non in termini morali – che Guerrina Piscaglia dovrebbe, relativa alla casa dei genitori. Essendo il suo corpo mai stato effettivamente ritrovato infatti, per l’amministrazione comunale Guerrina continua ad essere una persona fisica, reale, e quindi “debitrice”. “Ci sono ancora dei passaggi di successione da fare – hanno spiegato i famigliari – Che non sono stati portati a termine; dopo la sparizione della nostra Guerrina, vanno chiarite certe cose. Lo abbiamo fatto presente in Comuna, ma dagli uffici ci dicono che le pratiche vanno avanti e questi soldi devono essere consegnati“.