Tisane e sedute terapeutiche

In due nel registro degli indagati

Omeopatia, situazione delicata

, 52 anni, si affidò alle cure di un medico die di una notain seguito alla scoperta di unche si manifestò come undi 5 millimetri sulla spalla sinistra. I due professionisti lel’operazione e le terapie tradizionali, optando invece per una cura omeopatica. La donna èa causa delle diffuse metastasi. Oggi il Gip di Torino hal’omeopata dai pubblici uffici.Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, la terapeuta che prese in curasarebbe una seguace delle teorie omeopatiche del medico tedesco, poidall’ordine,. Secondo tali teorie e come riportato dalla professionista stessa sul suo sito web, “l’omeopatia non tratta malattie ma malati e il rimedio giusto ha il potere di faredi ogni persona malata dall’interno di sé stessa, raggiungendo la guarigione individuale”. In virtù di queste teorie, a Marina Lallo vennerole terapie tradizionali e, in loro luogo, venne predisposta una curaa base di tisane.Già nei primi giorni di aprile il decesso disalì alla ribalta della cronaca. Il medico torinese che l’aveva in cura insieme all’omeopata venne infatti condannato pera due anni e sei mesi. Con l’ordinanza emessa oggi dal Gip di Torino anche l’di Modena è stata iscritta nel registro degli indagati. Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino, la terapeuta avrebbe convinto Marina Lallo che “il male sarebbe dovutoperché estirpandolo l’avrebbe scatenato”.La posizione die professionisti nei confronti dell’omeopatia è, così come lo sono le opinioni di moltissimi pazienti. Tuttavia, il caso in questione non ha lasciato molta scelta alle autorità. Il presidente dell’ordine dei medici di Modenaha infatti affermato sulle pagine del Resto del Carlino: “È una situazione molto delicata ma stiamo assumendo tutti i provvedimenti necessari nei confronti dell’omeopata. Questa però è la fase iniziale dell’indagine ma“.