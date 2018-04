Calci e schiaffi ad Alberto

Alberto e il “No” a Uomini e Donne

Regna il caos nella casa del. A pochissimi giorni dai gravissimi episodi di bullismo consumati ai danni di Aida Nizar (e in parte, di riflesso, anche verso Alberto Mezzetti, “reo” di essersi avvicinato alla concorrente spagnola), arrivanoQuest’anno non è possibile guardare il Grande Fratello per 24 ore al giorno.che segna la fine del coprifuoco per molti concorrenti. Secondo quanto raccontato dallo stesso Mezzetti ad Aida, nella notte di lunedì scorso, dopo la diretta con Barbara d’Urso, ci sarebbero state minacce e scontri fisici. Protagonista di questo deplorevole episodio sarebbe stato, l’ex fidanzato di Nina Moric ( mollato dalla croata dopo certi comportamenti aggressivi nella casa ) e militante di Casa Pound. Alberto ha raccontato ad Aida di essere stato(di cui non ha rivelato l’identità) e di aver. Sbigottita la Nizar ha chiesto ad Alberto se fosse stato davvero picchiato e lui ha risposto: “Qualcosa, la prima sera che… la sera qui sì, quando andavamo a dormire. Luigi. Mi ha fatto così (mimando il gesto del soffocamento con le mani al collo)”. Mezzetti ha inoltre parlato di “graffi quando andavo a dormire“. Una vicenda, quella che i social è stata definita di “bullismo”, dai contorni sempre più incerti e drammatici. Questi episodi non sono infatti mai stati trasmessi ai telespettatori, ma ci sarebbero stati a detta di più concorrenti. Ancheha infatti dichiarato di aver assistito a un episodio simile. Venerdì scorso, sempre dopo le due di notte, Alberto e Aida sarebbero statiQuesto è quanto rivelato dal fidanzato della parlamentare Pezzopane. Si attende adesso la decisione del Grande Fratello che, secondo alcune indiscrezione, dovrebbe essere limitata all’espulsione di un solo concorrente, Baye Dame, che ha avuto toni aggressivi in modo lapalissiano.Nel frattempo, nonostante gli ostacoli, continua l’avventura nella casa diche si delinea come uno dei concorrenti più provocatori. Il Tarzan di Viterbo, questo il suo soprannome, ha certamente delle “velleità artistiche”. La casa del Grande Fratello si conferma essere quindi un trampolino per il mondo dello spettacolo cercato da molti.e di aver già rifiutato una proposta televisiva importante fatta dalla redazione di Maria De Filippi eDurante una chiacchierata con Aida e Simone, Mezzetti ha infatti dichiarato: “Mi volevano sul trono, ma io ho detto di no, non mi piace. Io voglio fare l’Isola dei Famosi“. Sarà la verità o sarà l’ennesima provocazione di un concorrente che non ha mai fatto mistero del suo egocentrismo?