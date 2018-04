“Un modello? Michela Coppa”

L’amore per Mattia Destro

Grandi ambizioni ma piedi per terra

ha 27 anni e tutte le carte in regola per avere. Bella, spigliata e con un passato da modella, ha intrapreso la carriera sul piccolo schermo accanto ane L’Eredità, amato programma di Rai1 in cui ha interpretato il ruolo di “professoressa”. Oggi è di nuovo accanto al presentatore come valletta de La Corrida . Ma nella vita privata non ha occhi che per suo marito., romana di nascita ma con originida parte dell nonno paterno, è giovane ma ha le idee chiare. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di sé, della sua vita e dei suoiprofessionali: “, che ha affiancato Gerry Scotti: è quella più vicina alla mia generazione., ironica e in grado di buttarmi nella mischia all’occorrenza”.Nonostante la sua carriera in ascesa nel mondo della televisione,non trascura l’amore. Dopo due anni di fidanzamento la showgirl ha, nel 2014, il calciatore del Bolognae da allora i due non si sono più lasciati. Una relazione stabile e, anche se Ludovica nell’intervista ammette: “Posso dirle la verità?. Non capisco davvero niente di pallone”.Dopo un passato da modella e un presente dain tv,sogna un futuro da. La bella showgirl ha infatti intrapreso un percorso di formazione iscrivendosi aldi Roma. Ma la ragazza, pur avendo ben chiare le sue aspirazioni, non ha grilli per la testa e non rifiuta la. Quando le è arrivata l’offerta di affiancarenon ha pensato neppure per un momento di rifiutare: “. È vero che studio recitazione da tempo e infatti anche ora che vivo a Bologna, frequento un corso specifico sul metodo, ma è anche vero che“.