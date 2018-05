Un salto nel vuoto

Il terremoto e i ritardi

Forse preoccupazioni per la salute

Il sindaco di, il comune in provincia di Macerata colpito dal terremoto in cui l’uomo risiedeva e lavorava, l’ha definita come. Un gesto estremo compiuto da un uomo diche con il sisma del 2016 aveva perso quasi tutto. Ex titolare didella zona, aveva dovuto abbandonare la sua attività a causa dei danni riportati dagli edifici.Originario di Castangelo sul Nera, nel 2016 l’uomo si è vistoad abbandonare la sua casa per trasferirsi provvisoriamente in un appartamento ad, in provincia di Teramo, messo a disposizione per gli sfollati del terremoto delle Marche . In quell’appartamento, l’uomo ha deciso a di compiere uned è saltato dalla finestra, togliendosi la vita.Molto legato al suo territorio e al suo mestiere, l’uomo di 56 anni era da tempodi vedere la propria attività tornare alla normalità con la costruzione di nuove strutturedalle amministrazioni. Ma i prolungati ritardi e le conseguenzedel terremoto hanno avuto un effetto. Il sindacoha dichiarato: “Si sperava che i B&B potessero essere realizzati nel giro di poco, ma i tempi sono molto lunghi.. È l’ennesimo dramma nel dramma, difficile spiegare le ragioni di un gesto simile”., ha proseguito il sindaco Mauro Falcucci, “, l’abbiamo in testa e ognuno reagisce in un modo diverso”, ma numerose fonti riportano lache dietro al gesto dell’uomo non ci fosse solo l’inimmaginabile disagio causato dal terremoto del 2016. Diverse testate citano infatti uno “stato di angoscia” causato da non meglio specificatidell’uomo. Intanto, il paese intero si stringe attorno alladell’uomo scomparso, addolorata dalla terribile perdita.