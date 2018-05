Droga a vip ed ex gieffini: i traffici con la 'ndrangheta

Le indagini e i vip

I legami con la ‘ndrangheta

: è questo il nome dell’indagine dei carabinieri che nelle scorse ore hanno sequestrato, operatoe ricostruito come laarrivasse alla piazza di spaccio milanese. E i clienti? Vip, presentatori, modelle, ex concorrenti del Grande Fratello. Era nelle loro mani che la finiva la droga, nelle loro case, alle loro feste, nei loro locali.Nell’ordinanza firmata dal gip Maria Vicidomini si legge: “Alberto D’Aiello aveva una sua rete di spaccio e gestiva una `batteria´ che agiva principalmente nel centro di Milano. L’attività di spaccio iniziava nel pomeriggio, intorno alle 17.30/18, e terminava in tarda serata. Solo nel fine settimana l’attività si protraeva sino alle ore tre/quattro di notte, visto che la richiesta di droga aumentava in considerazione dell’elevato numero di clienti che raggiungevano i locali della movida milanese“. In tutto le persone arrestate sono 23, una maxi operazione che ha coinvolto le zone di Milano, Como, Monza e Brianza, Novara, Reggio Emilia, Savona, Torino e Varese. I carabinieri sono infatti riusciti a risalire non solo allo spaccio milanese, ma anche a ricostruire come la droga arrivasse a vip.Pare che nel centro estetico(Milano), adesso sequestrato, si presentavano i cugini Domenico e Antonio Barbaro, dell’omonimo clan della ‘ndrangheta, questi sarebbero collegati con, condannato come capo delladi Volpiano, in provincia di Torino. Dalle indagini sembra che la droga arrivasse anche da altri uomini in contatto con, boss già in carcere. La droga veniva nascosta prima all’interno di alcuni appartamenti e garage, dopo di che veniva preparata e portata in Lombardia, Piemonte e Liguria.