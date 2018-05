Meteo, il maltempo predomina: su di noi, più di una nuvola

Inizio settimana

Disagi derivanti dal meteo

Le previsioni da giovedì

Questo maggio, seppur cominciato da pochissimi giorni, sa come far lasciare l’amaro in bocca agli amanti del sole. Oltre quelli passati, i prossimi giorni non appaiono ancora primaverili. Anzi, il maltempo sembrae non per poco.A seguito di un weekend piovoso , il lunedì non apparirà tanto più asciutto: una, l’ennesima, si scaglierà contro la maggior parte delle regioni italiane, lasciando fuori soltanto la Sicilia e parte del Veneto. Tutto ciò, con maggiore interessamento sull’Emilia-Romagna, sul Piemonte e sulla Lombardia. Piccola e circoscrittaavverrà tra martedì e mercoledì, facendo solo traslare i temporali al Sud. L’eccezione viene rappresentata dal Nord-Est, sul quale già dal nono giorno del mese tornerà il maltempo, presentandosi sotto forma di. Grazie ad unancora troppo debole, lievemente più stabili saranno il Nord-Ovest e il Centro con una giornata più soleggiata non destinata a durare.Come spesso succede, in concomitanza ad un periodo prolungato di maltempo vengono a crearsi, soprattutto derivanti dall’ambiente.a preoccupare, ad esempio, è l’causato dalle continue piogge. Ma esso non è l’unico: svariate sono state le allerte emanate dalla Protezione Civile., sulla quale, come ha riportato l’Ansa, “In 48 ore è caduta una quantità di pioggia pari a un quarto di quella di un anno”. Queste allerte vengono revisionate quotidianamente in base all’andamento climatico. Non essendo, però, prevedibili consigliamo l’attenzione ad eventualiNella seconda parte della settimana, in previsione l’che invaderà nuovamente lo Stivale. Nella giornata di giovedìsi espanderanno dalla Valle D’Aosta alla Basilicata, coinvolgendo sia le zone montuose che quelle costiere, senza distinzioni.rimarranno Calabria, Puglia e Sicilia, mentre la Sardegna peggiorerà con l’arrivo del pomeriggio. Rimarranno possibili, comunque,anche se gli esperti parlano già di un fine settimana in linea con…le tendenze del momento!