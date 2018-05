Meteo: è ancora maggembre, pioggia e temperature autunnali fino a domenica

Questo weekend ancora pioggia su quasi tutta l’Italia

Domenica: Italia sotto l’ombrello tranne in Sicilia

Da lunedì temperature in rialzo: si va verso l’estate

Che tempo farà la prossima estate?

Il ancora sotto la pioggia e conquasi. Le previsioni perdicono chefino a domenica mattina, ma dal pomeriggio vedremo tornare piano piano il sole su tutta la penisola. Dalesaranno in, molto calde al Nordest, e avremo un assaggio dellache sarà calda e con poche piogge.Dovremo farci: maggio è partito con l’ombrello e sembra che la pioggia che ci ha accompagnati nell’ultima settimana resterà con noi fino a domenica pomeriggio. Ilabbandonerà infatti la nostra penisola alla fine del weekend spostandosi verso la Sardegna.ilsarà dunquesu gran parte dell’Italia dove pioverà per tutto il giorno. Piogge meno intense e qualche schiarita si avranno nel centro e nel sud. Pollice verso per chi sta programmando unper ilsì invece aiche stanno pensando di andare aline aldove ci sarà comunque ililovunque, ma: qui il maltempo non darà tregua fino a domenica sera. Sul resto del Paese la giornata si preannunciaanche se il ciclone Solveig si sarà ormai spostato verso la Sardegna. La regione è già inmeteo e si prevedono disagi per gli abitanti e sui mari. L’unica regione che non aprirà l’ombrello, ma l’sarà lache resterà al sole per tutto il fine settimana. Verso sera il tempo migliora dappertutto e rimarràper tutto l’inizio dellaLetenderanno adnel fine settimana, tornando sopra la media come nelle ultime settimane. Sabato lasaràcon 26°C seguita da Firenze, 24°C, Bolzano, Venezia e Bari.temperature in rialzo anche ae in tutto il nord del Paese.A scaldarci un po’ durantedi maggembre le ultime emissioni dei modelli delche riguardano la. Dopo questa parentesi quasi autunnale, dicono i dati, verremo in poche settimane. Estate che quest’anno si preannunciae condel periodo, anche se, gli esperti tranquillizzano,come quella appena trascorsa. Per ora restiamo in attesa.