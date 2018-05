Continua il pubblico processo a Baye Dame

“Pensavo fosse il mio grande sogno e sta diventando il mio più grande incubo“

Quella dinon è la classica apertura né la classica accoglienza. Sembra quasi, e lo sottolinea con le parole, contrariata nell’ospitare il fresco squalificato del Grande Fratello , Baye Dame. Non i soliti onori di casa né un sorriso smagliante ma anzi, Silvia Toffanin ospita Baye Dame stizzita e con la chiara volontà di offrirgli quella che potrebbe essere l’ultima o l’ennesima possibilità di chiedere scusa per l’che ha perpetrato sotto gli occhi di tutti e ai danni di tutti.Non è la solita raggiante, carina e accomodantequella che si presenta agli occhi di Baye Dame, il concorrente del Grande Fratello 15 squalificato a seguito della violenza perpetrata ai danni di un’altra concorrente, Aida Nizar . Le prime parole pronunciate dalla conduttrice ben evidenziano le ragione che l’hanno spinta ad avere Baye Dame in studio: “Io ho pensato tantissimo se era giusto invitarti. É una cosa che non esiste al mondo. Uno che va al Grande Fratello non può dire mi si è annebbiato il cervello. Siamo veramente allibiti,“.Verissimo si è trasformato così per l’ospite un’occasione per chiedere scusa a tutti degli atteggiamenti violenti, inaccettabili e mai, mai giustificabili: “Io sono entrato al Grande Fratello volendo mandare tutt’altro messaggio. In quel momento, io avevo accumulato lo stress un po’ di tutti che poi di Aida che sotto ti punzecchia, e questo. Mi sono vergognato, mi sono proprio detto ‘era l’opposto del messaggio che io volevo mandare’!“.Anche nella sua vita di Baye Dame, per il colore della pelle da piccolo e per la sua omosessualità, ha dovuto affrontare sulla propria pelle il bullismo, la cattiveria dei giudizi e delle persone. “In quel momento io avrei dovuto mandare giù il rospo – racconta Baye Dame a– Io non ce l’ho fatta in quel momento a far passare l’ennesima cosa ad Aida, non ce l’ho fatta. Ho stappato un tappo che avevo dentro, tutto quello che io ho subito gliel’ho urlato in faccia senza rendermi conto realmente del messaggio che stavo mandando“. Lui, vissuto in una famiglia adottiva, vittima di chi lo ha chiamatoper anni, non si spiega come sia stato possibile una tale reazione e si rammarica per aver trasformato il suo sogno, nel suo incubo: “Io chiedo ancora ma ho sbagliato, non ho una giustificazione. Era il mio sogno e non l’ho saputo avverare come pensavo.. Pensavo fosse il mio grande sogno e sta diventando il mio più grande incubo“.