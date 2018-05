Chi è Marco, il nuovo corteggiatore di Gemma: sarà amore?

Chi è Marco

I dubbi

sembra aver conquistato un nuovo corteggiatore.è giovane, ha 57 anni, e ha atteso a lungo di poter iniziare a corteggiare la dama torinese. Il pubblico però, e anche, non sembrano credere al nuovo arrivato che però deve conquistare la fiducia di Gemma prima di tutto.Marco è stato fin da subito chiaro. Si occupa di fitness da molti anni e non ha bisogno di pubblicità, è arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma e nessun’altra. 57 anni ed un passato da spogliarellista. È un bell’uomo giovane e non è mai stato sposato. Vive invece con il suo cane Achille nella stessa Toscana di, l’amore storico di Gemma. Forse è il momento di dimenticare il bel Giorgio per dedicarsi ad un nuovo amore. Ma molti sembrano non credere alle parole di Marco che dopo poco tempo in compagnia di Gemma si dice già quasi innamorato.Il pubblico, Tina e anche altre tra dame e corteggiatori sembrano non credere proprio al corteggiatore.è costretta ad intervenire e spiegare come si è mossa la produzione nel caso di Marco. Il 57enne si mette in contatto con la trasmissione più di 1 anno e mezzo fa chiedendo di poter corteggiare Gemma, la produzionedi lui e gli chiede di attendere, poi gli propone di venire ma non per Gemma, magari a corteggiare qualcun’altra. Un piccolo tranello, ma Marco rifiuta dicendo di essere interessato solo a Gemma. Dopo un anno e mezzo eccolo ora in trasmissione. La conduttrice spiega quindi che il nuovo corteggiatore ha avuto delle possibilità per venire in trasmissione ma ha sempre aspettato la dama torinese. Sarà vero amore? Solo il tempo ce lo dirà.