L’ultima puntata delsi è conclusa con un evento che ha scosso gran parte dei telespettatori: l’eliminazione di Aida Nizar . La provocatrice spagnola era infatti entrata nel cuore del pubblico dopo gli atteggiamenti tenuti nei suoi confronti da Baye Dame e gran parte del gruppo. Aggressioni verbali e provocazioni che Aida ha continuato a subire anche questa settimana da parte di, salvato al televoto proprio contro la Nizar. Il pubblico però non si spiega come sia stato possibile.Aida era finita al televoto la scorsa settimana per decisione del Grande Fratello, che ha così voluto punire anche il suo comportamento. Come lei anche Luigi Favoloso , punito per le frasirivolte alla stessa spagnola. Ai due si sono poi aggiunti i nominati del gruppo:. Questi ultimi sono stati i primi a salvarsi, mentre il verdetto finale ha visto contrapporsi proprio Luigi ed Aida. Per una manciata di voti, però, a doverla casa è stata proprio laTantissimi sono stati i suoi sostenitori insorti sul web che, al grido dell’hashtag– subito balzato in cima ai trend di Twitter – hanno minacciato dila trasmissione.La polemica riguarda innanzitutto lain casa di: in tanti, infatti, sostengono che l’ex di doveva essere squalificato assieme a Baye Dame , e non mandato al televoto con Aida. Per questo si sono fatte avanti anchea proposito del televoto, che qualcuno ha pensato possa esser statoSulla questione si è espressa la stessa conduttrice nel corso di Pomeriggio 5, decisa a porre fine alle speculazioni: “Non dite– ha avvertito– non è così, anche perché come avremmo potuto taroccare ilAbbiamo ridotto il numero di voti disponibili, adesso ognuno può dare“. La D’Urso ha anche precisato però che Aida non sparirà dal GF e torneràdi numerose incursioni e siparietti.Intanto anche in casa c’è qualcuno che afferma di avvertire ladi Aida. Si tratta di, immediatamente però contraddetto da. “Non ha umiltà e ha detto un sacco di bugie e questo a me non è piaciuto di lei – ha tuonato la Bramieri – Angelo non dirmi che seiche è uscita Aida. Ci ha trovati sul piede di guerra da subito? Solo perché lo ha voluto lei, è entrata così. Ha fatto delleIo la trovo una grande esibizionista“. Concordache ritine sia impossibile convivere con Aida: “Lei non sa stare al mondo, cosa ha fatto in casa? Quanto ha sporcato? Non è unacon cui starci insieme. Magari se ci vai a mangiare una pizza ti fa anche passare una bella serata, viverci insieme è“.