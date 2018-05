Francesca Cipriani sul trono di Uomini e Donne? Ecco le "condizioni"

Cipriani in cerca d’amore

L’offerta di Francesca Cipriani

Fino a qualche tempo fa, il lavoro più desiderato era certamente quello statale. Oggi, senza dubbio, tutti vogliono diventareda grandi. Alla redazione distanno arrivando candidature a pioggia, una roba che neanche all’ufficio di collocamento. Giorgio Alfieri ha già fatto richiesta ufficiale di ritorno sul trono, Filippo Nardi ha chiesto di voler essere corteggiato Jeremias Rodriguez punta la sedia col velluto rosso. Ma non sono i soli. Anche Francesca Cipriani si propone per la nuova stagione diIl lavoro per Francesca Cipriani non è mai andato meglio di ora. D’altronde la showgirl ci ha provato in tutti i modi ad entrare nel mondo dello spettacolo: è partita dalla Pupa e il Secchione ed è arrivata dalla D’Urso a parlare dei suoi svariati interventi per sfoggiare una taglia over-size di seno. Se il lavoro va bene, però, l’amore non sembra fare lo stesso. Ma poco importa, anzi, meglio, perché l’occasione è quella giusta per. Francesca, vincitrice morale dell’ultima Isola dei Famosi per sedere sul. Anche lei, come finora hanno fatto tutti gli altri vip che hanno provato a ingraziarsi la De Filippi, l’ha fatto a mo’ di battuta. “” ha dichiarato. Fortuna, ma anche ospitate, copertine, sponsor, ça va sans dire.La Cipriani ha chiarito fin da subito quali sarebbero le caratteristiche dell’uomo televisivo ideale.D’altronde Francescona ha dalla sua il flop della sua love story con l’imprenditore Giovanni Cottone , già ex marito lampo di Valeria Marini, e un presunto fidanzato segreto che sembra esistere solo nelle fantasie di molti. Per concludere, la Cipriani lancia: “La stimo molto e vorrei incontrarla” e poi propone la sua offerta. “”. Maria valuterà questo ennesimo curriculum?