Operaio 19enne schiacciato da 700 kg di cemento: lutti e scioperi in Friuli

Muore schiacciato da 700 kg di cemento a 19 anni

Il Friuli Venezia Giulia in lutto per i suoi lavoratori

Ilpiange la morte di, undimorto ieri in uno stabilimento di. Il giovane è stato schiacciato da un carico didi. Il tutto è avvenuto davanti gli occhi del, che possiede la ditta affidataria del subappalto dell’azienda pubblica, e delMatteo Smoilis stava lavorando nello stabilimento Fincantieri di, Gorizia, vicino al bacino di carenaggio del, quando il blocco di cemento gli è precipitato addosso. A poco sono valsi i soccorsi immediati dei familiari e dei colleghi: nonostante l’intervento dell’per il trasporto all’di, Matteo è morto poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate. Monfalcone ha indetto per oggi una giornata di lutto, mentre la sindacainsieme al presidente della Regione, incontrerà, ad di Fincantieri.Una perdita gravissima non solo per le comunità di, di cui il ragazzo era originario, e Monfalcone, ma anche per tutti gli operai del cantiere. I quali hanno indetto unoche continua oggi. I colleghi sono intenzionati a presentare una vertenza contro Fincantieri per le mancatee richiedono un tavolo sull’argomento con l’azienda.Oggi inoltre si riunirà la, per parlare della situazione allarmante dellenella Regione: solo l’8 maggio, il giorno prima dell’incidente a Monfalcone, un altro operaio è mortoda unalle Grafiche Tonutti a, Udine. Si tratta di, 32 anni, originario di Caltanissetta e padre di un bambino di 2 anni.Anche gli operai dell’impresa grafica hanno indetto un’ora di sciopero a turno, devolvendo le paghe per la famiglia del collega., segretario generale della Slc Cgil, punta il dito contro la riduzione dei costi e dalla mancanza di una cultura della sicurezza.(Immagine di copertina: Il Friuli)