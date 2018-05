Totoministri: i nomi del Movimento 5 Stelle

Lega: Borghi, Bongiorno e Calderoli in pole position

al via: su chi ricoprirànei Ministeri del prossimosi gioca una partita importante. Icircolano, ma sulla scelta pesa il giudizio di Sergio Mattarella . Il capo dello Stato ha vissuto un’inversione di rotta rispetto ai primi anni del suo mandato, spinto dalla recente crisi istituzionale. Il suosi ripercuoterà sulla formazione del governo che non potrà essere di completarispetto alle tematiche economiche e sovraniste.Se sul nome del premier circola il massimo riserbo, con la promessa che il prescelto verrà presentato domenica, al termine dei negoziati per il. Per i ministri è un’altra storia. Dal versante Movimento 5 Stelle Di Maio scommette sui: ecco quindi comparire il nome di, l’economista dei pentastellati, 41 anni. Professore di Economia Politica all’università di Pretoria, in Sudafrica, è diventato famoso all’interno del Movimento (e fuori) per la sua contrarietà alle politiche di austerity, e per essere un sostenitore di indici di sviluppo differenti dal PIL. A lui potrebbe andare il, carica già accettata nella precedente presentazione della squadra di governo pentastellata.Altro nome che sembra imprescindibile è quello di, consigliere di Luigi Di Maio. Abile tessitore di rapporti con i “poteri forti” (come la Santa Sede), ha una carriera politica di tutto rispetto: un passato in Udeur e Verdi, ex capo segreteria di, ex presidente di UNICEF Italia e primo Garante per l’Infanzia e l’adolescenza. Molto allineato con, è sicuramente una figura che può conciliare le diverse correnti che influiscono sulla scelta dei ministri.è un’altro papabile: l’uomo del reddito di cittadinanza , anche lui è un professore di Politica economica a Roma Tre. E anche lui compariva nella lista di ministri pentastellati, indicato per il Ministero del Welfare. Infine, lo stessopotrebbe ricoprire il ruolo diCome il leader pentastellato, anchesi è riservato un posto in un dicastero, in particolare dovrebbe occupare il. Gli altri ministri verdi dovrebbero invece essere, noto avvocato penalista, anche se in molti ambienti del centrodestra circolava il suo nome come possibile premier. A lei potrebbe andare il, mentre, economista convinto detrattore dell’, è candidato a ministro dell’Economia. Una possibilità comunque difficilmente applicabile, benché sia uno dei più stretti collaboratori di Salvini. Il problema in questo caso sarebbero le posizioni radicali che non convincerebbero il Presidente Mattarella, gli investitori e gli alleati in Europa.Una vecchia conoscenza che potrebbe tornare a ricoprire un ruolo di governo è, ex ministro di due legislature berlusconiane. Il suo nome potrebbe essere stato proposto proprio per rabbonire Berlusconi, alleato della coalizione di centrodestra sempre più titubante. Circola anche il nome di, in questo caso in quota, di cui è il coordinatore nazionale: lui rimbalza la palla ache, ha dichiarato, vedrebbe benissimo alla Difesa. FdI però sarebbe fuori dalla stesura del contratto e quindi è difficile che ricoprirà un ruolo in questo governo.