Meteo: maggio è ancora pazzerello. Pioggia, neve e freddo nel weekend

Sabato 12 maggio non dimenticate l’ombrello

Domenica 13 arriva il ciclone islandese: pioggia e freddo dal Nord

Le temperature nel weekend scenderanno di 10°

Il meteo per la prossima settimana è ancora pazzerello

Unè quello che preannuncia il meteo per Dopo una settimana instabile , ma dove le temperature sono comunque rimaste intorno alla media stagionale in quasi tutto il Paese, ilper l’arrivo di unche raggiungerà l’Italia domenica mattina portando neve sulle Alpi e facendolefino a. Un’instabilità e un calo delle temperature che ci accompagneranno fino alla prossima settimana.ci sveglieremo con laale nelle r, maltempo sulle Alpi dove si preannunciano spruzzate di. Uniche regioni dove splenderà ilsono. Per via deisi raccomanda laper chi pensa di andare per, per via del forte vento di Libeccio che inizierà a soffiare già da venerdì sera, e insia sulle Alpi sia sugli Appennini.La causa di questo inverno di ritorno è unproveniente dal. Il tempopeggiorerà al Nord dovea carattere sparso interesseranno lae tutti i. Sono attese forti piogge connel. Ilche interesserà lae l’da sabato pomeriggio salverà le regioni centrali e il Veneto dal maltempo, ma porterà la pioggia in Toscana e nelle regioni del centro. A salvarsi dal freddo del ciclone islandese ile lein cuiper tutto il weekend.L’arrivo del ciclone porteràche adi 10 gradi. Sulle Alpi si prevede, al Norddove è previsto un crollo delle temperature fino a 15°C per domenica 13. A Milano la temperatura toccherà i 19°C. Il resto delle regioni non vedrà un calo particolare e anzi lacon 30°C, ben sopra le medie stagionali.chi ha già fatto. Il ciclone islandese farà sì che le temperature più basse della media stagionale e l’instabilità ci accompagnino per. E se nel mezzogiorno la primavera sta già tramutandosi in estate, al nord e nelle regioni del centro si dovrà ritirare fuori dall’armadio la giacca che usavamo a marzo. Non ci resta che attendere le ultime settimane di maggio per vedere arrivare un po’ di estate?