Inizio settimana

Temperature: il calo termico di metà maggio

Da giovedì

Previstiper la nuova settimana: l’arrivo delnon aiuta a migliorare la situazione, bensì a mantenerla stabile nella sua instabilità. Una conseguenza importante è sicuramente quella relativa agli sbalzi termici…Dopo le anticipazioni del weekend , il lunedì comincerà con l’arrivo del ciclone proveniente dall’Islanda. Esso causerà una, nonché una zona di bassa pressione, sul Centro-Nord: infatti, in giornata, saranno previstisul Nord, includendo anche Toscana e parte dell’Emilia-Romagna. Sul resto d’Italia i cieli sarannosenza mai tradursi in precipitazioni. Ciò, però, solo per il momento, in quanto dalle ore successive si potrà notare l’anche a tutte le regioni centrali, in maniera particolare, e su quelle meridionali, con piogge più forti in Sicilia. Sempre martedì unfarà meta sul Nord-Est in mattinata, lasciandosi poi, nel pomeriggio, indebolire dall’avversario piovoso. Miglioramento generale nelle prime ore del mercoledì, andando a peggiorare nel dopo pranzo esclusivamente su alcune superfici. Iche colpiranno l’intero Nord-Est, l’Emilia, la Toscana e l’Umbria non daranno spazio al sole che, sulle altre regioni, sgomiterà fra le nuvole.Potrebbe apparire a tratti assurdo dato il periodo ma sembrerebbe che, in concomitanza al ciclone islandese, lepotrebbero subire un calo. Ciò verrà sentito di più, ovviamente, dalle zone centro-settentrionali, grazie alla presenza di raggruppamenti d’aria fresca che si avvieranno in tale direzione. Più chiaramente, in settimana, si staràal Nord,al Centro eal Sud.Nella giornata di giovedì il mirino del maltempo potrebbe bloccarsi esclusivamente sull’arcata alpina; così anche il venerdì, ma rimaniamo sempre pronti ad eventuali aggiornamenti. Qualchepotrebbe ancora presentarsi sul Centro-Nord, senza essere però invadente come nei periodi precedenti. Nel frattempo, punta e tacco dello Stivale si potrebbero godere momenti che anticipano l’estate, all’insegna dele delle temperature più elevate. Chissà se anche nel Settentrione arriverà mai lao se dovremo continuare ad indossare la canottiera un momento e il maglione in un altro!