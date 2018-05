Torino: trapiantato un rene senza ricorso all'anestesia generale

Operato da sveglio per il trapianto del rene

L’operazione con l’anestesia locale

Un intervento unico quello portato a termine all’ ospedale Molinette , dove un paziente è stato sotto i ferri per un. L’uomo soffre di una sindrome, unitamente a un’, che avrebbero reso estremamente pericolosa l’. I medici hanno quindi proceduto con una tecnica generalmente applicata in ostetricia, quella dell’anestesia peridurale unita alla spinale, che ha reso possibile operare il paziente.Cinque ore, tanto è durato l’intervento a cui è stato sottoposto un uomo diaffetto da. Questa malattia comporta, congiuntamente a mancanza di muscoli addominali e seri problemi alle vie urinarie, per citare alcuni dei sintomi. Sempre a causa della sindrome, il paziente ha problemi respiratori dovuti ad una malformazione toracica chiamata “pectus excavatum”. Impossibile quindi sottoporlo ad un’anestesia generale per il trapianto di rene.Fortunatamente ladi Torino, di cui le Molinette fa parte, è all’ avanguardia per le operazioni con anestesie locali in presenza di malattie genetiche rare. A ricordarlo, direttore del reparto di Nefrologia, in cui è ricoverato il paziente. Di fronte aidi trapianti di rene in pazienti con malattie rare, il medico commenta: “È un dato che abbiamo rilevato recentemente, sicuramente legato all’effetto di essere un Centro a livello nazionale per trapianti di rene complessi, ma anche alle competenze e all’esperienza di fondo per la gestione delle malattie rare, indipendentemente dai trapianti, che ha questo ospedale e che emerge alla prova dei fatti“.L’applicazione dell’anestesia spinale/peridunale è stata messa a punto dal dottor, che fa parte dell’equipe del dottor. Una tecnica ripresa dall’ostetricia e applicata, in questo caso, in presenza di malformazioni nella spina dorsale. La spinale ha permesso il blocco motorio nel paziente, mentre la peridurale ha allungato i tempi di analgesia. L’intervento è stato eseguito dal dottor Omidreza Sedigh, urologo, supportato dai chirurghi Aldo Verri e Caterina Tallia. Questa tecnica era già stata usata nel, per un trapianto di rene ad un paziente affetto da sindrome di Alport, anche lui con complicazioni respiratorie.