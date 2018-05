Stefano Cucchi: i giudici dispongono una perizia integrativa per l'appello "ter"

Disposta una perizia integrativa per il caso Stefano Cucchi

Il processo d’appello “ter”

Nell’ambito delche stanno affrontando irimandati a giudizio per ladiè stata richiesta una. I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno disposto la nomina di unoo un nutrizionista. La motivazione è accertare come il geometra romano sia arrivato al grave stato di disidratazione e di disfunzionamento metabolico prima della morte.È il giudice che presiede la seconda sezione penale della Corte capitolina,, a chiarire il motivo della nuova perizia integrativa. “Permane la necessità di un approfondimento dell’aspetto concernente loe gli evidentiche caratterizzarono gli ultimi giorni di vita del Cucchi e tale aspetto è di pertinenza di un medico nutrizionista e o specialista di scienza dell’alimentazione“, dichiara il togato. Viene quindi disposta l’integrazione al già esistente apparato di perizie e consulenze “procedendo all’approfondimento di tale aspetto, riservandosi la nomina di uno specialista della materia ed altresì di valutare all’esito, l’opportunità di un confronto con i periti di ufficio e gli eventuali consulenti di parte“. L’incarico per l’accertamento sarà affidato ilIl processo d’Appello per i cinque medici delimputati perè stato disposto dopo l’ annullamento della sentenza d’appello bis dalla Corte di Cassazione nel 2016. I medici indagati sono il primario Aldo Fierro, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite, Stefania Corbi e Silvia Di Carlo, già assolti in appello una prima volta nel 2014. Parti civili nel dibattimento si sono costituiti il Comune di Roma e Cittadinanzattiva. Parallelamente si sta svolgendo il processo per i carabinieri, il Cucchi-bis , che vede imputati Mandolini, Tedesco, D’Alessandro e Di Bernardo. I militari sono accusati di essere corresponsabili della morte del 31enne, avvenuta il 22 ottobre 2009, in concorso di colpa con i medici.