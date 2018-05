Deve vivere con la famiglia in macchina: ora Alessandro ha un lavoro

Forse si intravede la luce alla fine del tunnel per Alessandro, sua moglie e i suoi due figli: pare infatti che l’operai che dopo il fallimento della sua ditta si era ritrovato a vivere con la famiglia in macchina a Torino, ora abbia trovato un impiego come addetto alle pulizie notturno in un fast food, e con un reddito si sente pronto a ricominciare e ad avere delle speranze.

Il crollo

La sua storia aveva spezzato il cuore a molti: dopo una serie di lavoretti saltuari e contratti non rinnovati, Alessandro, residente a Torino, aveva trovato lavoro per un’azienda. Poi, quest’ultima aveva dichiarato fallimento e non aveva neanche dato gli stipendi arretrati. Infine, il colpo finale: alla famiglia di Alessandro e sua moglie Alessandra era arrivato lo sfratto e si erano ritrovati a vivere in macchina, con le bimbe di 2 e 4 anni e il piccolo di 5 mesi. Una situazione drammatica, soprattutto perché è difficile crescere 3 figli piccoli senza praticamente alcun mezzo.

Oggi, la buona notizia di un impiego, primo passo per avere presto una casa e una nuova vita.

Rialzarsi insieme

Qualche giorno fa la famiglia di Alessandro ha incontrato il Sindaco Appendino ed hanno parlato di possibili soluzioni a una situazione così complicata. Nel frattempo, la situazione è un po’ migliorata: Alessandro e la moglie dimorano a casa di un amico, mentre i figli dormono in un istituto religioso. Tutti, anche se non in una situazione ideale, hanno un tetto sopra la testa. Tg Com ha riportato le sue prime dichiarazioni: “Siamo stati al centro della cronaca, tutti si preoccupavano della nostra situazione, abbiamo ricevuto manifestazioni d’affetto incredibili”. Ora, Alessandro ha di nuovo delle speranze nei confronti della vita: “Ho promesso ai miei bambini che ci rialzeremo insieme”.