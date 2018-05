Pordenone: Flixbus esce di strada

Almeno 26 le persone ferite, uno molto grave

Brutto incidente sull’A4 stamane, precisamente all’altezza di, un comune in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Erano circa le 4 del mattino quando un autobus della compagniasi èuscendo fuori dall’autostrada. Non risultano esserci persone in pericolo di vita sebbene si contino almeno, cui molti in condizioni serie.Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente e sarà onere dei carabinieri ricostruire quanto accaduto sull’A4 questa mattina,. Al momento ci è dato sapere solamente di un improvvisoSiamo anel tratto autostradale all’altezza di San Giorgio di Nogaro, ove poco prima dell’alba un autobus con a bordo numerosi passeggeri. un Flixbus per l’esattezza, è rovinosamente e, al momento, inspiegabilmente uscito fuori strada ribaltandosi al lato della careggiata nel verde.Partito da Torino, l’autobus della compagniasocietà di autobus extra-urbani colosso dei viaggi low-cost in tutta Europa, avrebbe dovuto raggiungere lama, prima dell’alba, l’incidente. Poco dopo l’incidente sull’A4, sono giunti immediatamente ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri che hanno provveduto subito a soccorrere i feriti e a deviare il traffico autostradale.Secondo le prime stime sarebbero almenonell’impatto, una sola di queste però verserebbe in gravi condizioni, ricoverata in un vicinoNon risultano esserci stati vittime, fortunatamente, sebbene lo spavento sia stato enorme. L’autobus in queste ore verrà rimosso dall’autostrada e verrà presumibilmente riaperto a breve il tratto, precedentemente chiuso in via precauzionale e per permettere ai soccorsi di lavorare al meglio senza incorrere in spiacevoli rischi.