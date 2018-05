Inizio settimana, maltempo senza fine

Da giovedì cenni di miglioramenti

Una nuova settimana è in arrivo e, con sé,: per questo maggio, sembra che le precipitazioni non vogliano diminuire . L’occhio del ciclone, o meglio, dellaresta tutt’ora il Centro-Nord, il Sud rimane tendenzialmente più asciutto.Ilha dato deboli cenni di un generale miglioramento, nonostante, comunque, la presenza di precipitazioni in diverse zone. Ma, a quanto pare, tutto questo ha rappresentato solo una fase illusoria di un eventuale perfezionamento meteorologico e ciò sarà dimostrato dalla nuova settimana. Già da lunedì ilsi posizionerà sulle regioni centro-settentrionali, con maggiore intensità su Liguria, Toscana e Lazio. Questa fase si amplierà anche alle due maggiori isole, anche se in maniera ridotta;rimane il sud Italia, ponendosi, per il momento, come unico “superstite” dell’instabilità. Raggio d’azione ed energia maggiori verranno riscontrati a proposito dei due giorni successivi: idel Centro-Settentrione includeranno, soprattutto martedì, anche buona parte del Sud, arrivando a Basilicata e Puglia. Decisamente meglio sarà il mercoledì meridionale, mentre sul resto della Penisola sono attesi. In questo contesto, a preoccupare, infine, l’Radicale è il cambiamento previsto dagli esperti a proposito del fine settimana. Si parla, infatti, di unche partirà proprio da giovedì: una situazione diffusa disi presenterà sullo Stivale, ponendo il bel tempo al primo posto a seguito di ore di rovesci ininterrotti. Omettendosul Friuli-Venezia Giulia e, al Sud, tra Basilicata, Calabria e Campania, è in previsione un bel sole sul resto delle regioni accompagnato da un. Genericamente, bella giornata anche quella di venerdì, all’insegna del. Unici segni d’indebolimento si potrebbero presentare sull’arco alpino, dove sono attesi. Non c’è, però, da lasciarsi travolgere dalle false speranze: il nuovo mese, in cui vengono riposte illusioni meteorologiche, potrebbe rivelarsi una replica più calda di maggio…