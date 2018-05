Salvini: domani l’incontro decisivo con Di Maio?

Precisazioni sul reddito di cittadinanza

è sicuro: manca pochissimo all’ annuncio del nuovo premier, che potrebbe arrivare già lunedì. Domani nuovo incontro con Di Maio per accordarsi sulle ultime divergenze , poi, forse l’Italia avrà finalmente il nome del nuovo Presidente del Consiglio. Sul fronte 5 Stelle invece Di Maio precisa invece come funzionerà ilsu cui tanto i pentastellati hanno puntato.“Entro domani vedo Di Maio“, annuncia Matteo Salvini mentre visita un gazebo leghista a Milano: a quanto pare manca poco, pochissimo all’accordo definitivo tra Lega e 5 Stelle, che vogliono andare già fra 2 giorni da Mattarella,. Un Presidente del Consiglio che, stando alle parole di Salvini, “sarà una figura che vada bene a entrambi con un’esperienza professionale incontestabile e che condivida e abbia contribuito alla stesura del programma”.Non ci sono ripensamenti: né Di Maio né Salvini nutrono ancora aspirazioni a guidare il prossimo esecutivo di governo, anzi. Entrambi hanno infatti le idee sempre più chiare, maprima di aver comunicato le intenzioni a Mattarella. Salvini ribadisce comunque che nonostante l’alleanza coi pentastellati il Centrodestra ha poco da temere anche se risponde alle rinnovate aspirazioni di egemonia di Silvio Berlusconi: “Se si tornerà a votare, si candiderà premier,. Ma gli italiani hanno già votato il 4 marzo”.Mentre Salvini aspetta l’incontro del 20 maggio con Di Maio, il leader dei 5 Stelle interviene su Facebook per spiegare come vorrebbe attuare iltanto contestato al programma grillino. Secondo il pentastellato ilper esso è stato mal interpretato. “Il reddito di cittadinanza si dà alle persone che hanno perso il lavoro per formarsi e ricevere tre proposte di lavoro dal Centro per l’impiego., spiega Di Maio.“Ma se c’è un furbo nel centro per l’impiego che la prima proposta la fa dopo 2 anni, la seconda dopo 5 anni e la terza dopo 9 anni, io ho per 9 anni il reddito di cittadinanza. Quindi abbiamo messo un limite temporale non al reddito ma alle tre proposte di lavoro da proporre a colui che prende il reddito in modo tale che quest’ultimo deve accettare il lavoro ed entrare nel mondo del lavoro“, continua, specificando che la proposta grillina serve a evitare che la gente stia “Di Maio spiega che ancora non sa se sarà lui il prossimo Premier, né se entrerà nella squadra di governo: l’unica certezza è la fedeltà che dovrà mantenere al programma che gli italiani hanno votato. “Sono stati 80 lunghi giorni in cui abbiamo cambiato il metodo di formazione dei governi, prima si faceva in pochi giorni: ci si accordava su ministeri e viceministri e si lasciavano da parte i cittadini”, continua. “