Nunzio Giannini: "il marito" che ha fatto perdere la testa a Cristiano Malgioglio

Un ragazzo fortunato

I grandi successi di Cristiano Malgioglio

, un bellissimo ragazzo che Cristiano Malgioglio non ha potuto fare a meno di notare. Fisico da atleta anzi da campione di body building. Si è ritrovato per caso protagonista del video tormentone “” diIl video in questione con il pezzo musicale annesso è stato il più cliccato del 2017, superando i 19 milioni di visualizzazioni.L’avvenente Nunzio è di origine pugliese, nella sua vita ha fatto tanti lavori, dall’azienda di famiglia al personal trainer. Sicuramente oltre ad essere un bellissimo ragazzo è uno che si da da fare. Malgioglio infatti l’ha subito accalappiato per fargli interpretare il ruolo di “suo marito” nell’omonimo video che è stato un grande successo nel 2017.L’incontro fra il giovane body builder e il famosissimo paroliere è stato davvero casuale. Infatti Nunzio stava lavorando come meccanico in un garage e Cristiano l’ha fulminato con lo sguardo. Era perfetto per il personaggio che aveva in mente e infatti tutti se lo ricordano perfettamente.Nunzio grazie a Malgioglio ha senza dubbio raggiunto una grande popolarità. Il loro sodalizio professionale però non è terminato qui. Cristiano Malgioglio ha deciso di farlo partecipare anche al video del suo pezzo “Danzando danzando”, sperando che raggiunga il successo del video precedente. La carriera del paroliere e cantante inizia da lontano, ben 40 anni fa. Ha scritto canzoni per i più grandi interpreti italiani. Ricordiamo tra tutti la straordinariacon il pezzo ““. Ma Cristiano ha scritto per tantissimi altri artisti come,e moltissimi altri.La sua forza e vitalità non lo ferma affatto, adesso è l’opinionista più chiaccherato del Grande Fratello insieme a Simona Izzo . la sua innata verve comica lo annovera tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. In fondo essere degli artisti vuol dire proprio questo!