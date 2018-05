È morto il grande maestro Pippo Caruso

Una vita per la musica

Il commento di Pippo Baudo

il grande maestro. Il direttore d’orchestra ha lasciato il mondo della musica a 82 anni. È stato un protagonista assoluto della musica e ha diretto le orchestre della Rai di Roma e di Milano, l’orchestra sinfonica della Rai e anche quella famosissima del Festival di Sanremo. Insieme ahanno lavorato a grandi programmi tv che hanno fatto la storia della Rai.Pippo Caruso ha lavorato spesso con Pippo Baudo, divenuto anche suo amico. Insieme hanno lavorato fianco a fianco grandi trasmissioni che hanno fatto la storia della Rai come il Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno e Domenica in. Anche grazie a lui sono diventate delle stelle della televisioneInsieme a Bruno Lauzi nel 1976 diedero alla luce, la notissima canzone per bambini interpretata da Lino Toffolo insieme al coro ‘I nostri figli’ di Nora Orlandi. Grandi e bambini hanno cantato questa canzone impressa nella memoria collettiva di tutti. Ma è anche suo l’indimenticabile e indimenticato jingle Perché Sanremo è Sanremo targato 1995, ma che è rimasto nella storia del Festival. Ha lavorato con tutti i grandi della musica Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Eduardo De Crescenzo, Mia Martini, Bruno Lauzi, New Trolls, Enzo Jannacci, Alberto Sordi, Enrico Montesano, Nino Manfredi, Orietta Berti, Pippo Franco, Loretta Goggi, Lino Banfi e Sandra Mondaini.Il conduttore Pippo Baudo ha perso non solo un grande collaboratore ma anche un amico. Interpellato dall’Ansa ha raccontato di essere “distrutto per la perdita di un carissimo amico“. Poi ha continuato: “Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno“.I funerali saranno domani 29 maggio alle ore 16 nella chiesa Santa Croce di Passo Corese, in provincia di Rieti.