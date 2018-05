Una partita di calcio per ricordare Fabrizio Frizzi

Tutti campioni del sorriso ma son lacrime per Fabrizio

C’è tanta emozione questa sera alo stadio diin cui si sta disputando la partita del cuore dedicata a chi, il cuore, lo aveva regalato con devozione a tutto il suo pubblico: Fabrizio Frizzi . Grandi nomi, dai calciatori ai cantanti, da, non manca nessuno questa sera, un momento gioviale, il migliore dei modi possibili per divertirsi, volersi bene e ricordare un il gentiluomo della televisione italiana.Sono trascorsi appena 2 mesi dalla morte dell’amato conduttore televisivo,e la ferita è ancora sanguinante, profonda. Ancora tantissimo il dolore per la perdita del grande Fabrizio, un uomo di cuore prima che di spettacolo, un gentiluomo puro, mai fuori luogo e sempre all’altezza. La sua assenza pesa come un macigno in un mondo dello spettacolo che fatica a rialzarsi e che, soprattutto, permane in un limbo maledetto tra crisi di valori e futilità. Meravigliosa l’iniziativa di dedicare all’anima di Fabrizio Frizzi un evento così gioviale e felice quale una partita di calcio , disputata da volti noti al pubblico a lui affezionati e non solo. Ce n’è per tutti: corrono in campo personalità del mondo della musica come Moreno – autore del primo goal –, Enrico Ruggeri e ancora, grandi calciatori come, Bertolacci, Zanetti. Ma ancora tanti altri: il duo comico, Aldo Baglio, Cesare Bocci,Paolo Belli, Ricky, Pucci.L’atmosfera è emozionante, sul volto di tutti, provetti calciatori, tifosi e conduttori abita il sorriso più bello, quello che si sarebbe meritato di ricevere Frizzi. Il clima è caldo e la partita viene vissuta all’insegna del divertimento. Prima del fischio d’avvio però, le lacrime hanno fatto capolino sul viso dei presenti, incapaci di non commuoversi quando dalla tribuna viene srotolata una gigantografia del conduttore.Ecco dunque in, colleghi sì, ma soprattutto cari amici di Fabrizio che questa sera si trovano sul campo in erba al timone delle telecronaca. Non è passata inosservata nemmeno la vedova di Frizzi, inquadrata nel pubblico, anche lei si è mostrata visibilmente