Salvini a gamba tesa sulla questione migranti

I primi problemi

È categorico: via i migranti irregolari, con educazione e tranquillità, il prima possibile. Archiviata la parata per la Festa della Repubblica , Salvini non lascia dubbi su cosa abbia la priorità per il suo mandato da. Da domani si parte alla volta della nuova “, la Sicilia, per cercare di arginare l’arrivo dei migranti.“Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia,, in maniera educata e tranquilla, ma se ne devono andare“, tuona Salvini dal Veneto, dove è volato dopo la Festa per i 72 anni della Repubblica, per far sentire il suo appoggio ai candidati leghisti alle amministrative locali. Salvini non ha dubbi e lanciache lavorano per i migranti: “Stiamo lavorando e ho le mie idee: quello che è certo è che gli Stati devono tornare a fare gli Stati e“. Assicura così il neo ministro degli Interni il suo elettorato che forse aveva patito il placarsi dei toni delle ultime settimane.Il viaggio di Salvini per il suo lavoro contro l’immigrazione comincerà domani, dalla Sicilia, definita dal segretario leghista, dove solo poche ore fa sono arrivati altri 158 migranti: tempismo perfetto.Non c’è però solo il grattacapo migranti per Salvini: tra gaffe dei nuovi ministri a un giorno dalla nomina e altre priorità per il Paese, il leghista sa bene che ci si gioca molto con il ““. “Sappiano gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che il ministro e 60 milioni di italiani. Sono stufo dei delinquenti impuniti“, dichiara.Salvini si fa serio quando gli si chiede un parere sulle esternazioni molto chiare anti unioni civili del ministro della Famiglia leghista,che al Corriere della Sera aveva dichiarato candidamente che per lui le. Il ministro degli Interni cerca di salvarsi in corner, pur non distanziandosi totalmente dalla visione del compagno di partito. “Io personalmente ritengo che il nostro paese debba ancora avere alcuni principi, come che la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà e il bambino viene al mondo se li ha e viene adottato se ci sono un papà e una mamma. L’amico Fontana ha detto oggi una cosa che mi sembra normale”, spiega specificando però che la ritrattazione della legge sulle unioni civili o sull’aborto non rientra nelle visioni del governo. C’è anche il nodo della ministra agli Affari regionali che turba Salvini: Erika Stefani vuole infatti l’autonomia per Veneto e Lombardia in tempi brevi e il segretario del Carroccio dovrà cercare di tamponare la prima falla interna al governo Conte.