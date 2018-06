Conte, durante il discorso chiede a Di Maio: "Posso dire che..." e riceve un no

Conte chiede il permesso a Di Maio: “Posso dire che…”

GUARDA IL VIDEO:

Unche accende le polemiche su Giuseppe Conte , neo Presidente del Consiglio. Durante il suoalla, l’avvocato si rivolge a, seduto vicino a lui, per chiedergli il permesso di dire qualcosa. La risposta del vicepresidente è un “No” secco. La scena si è svolta a microfoni aperti ed è stata quindi intercettata da cronisti e deputati.Il neo premier durante il suo discorso si è rivolto a Di Maio chiedendogli ildi dire qualcosa, e il video è subito diventato materia di discussione. Già durante le repliche in Aula, a manifestare il suoper iall’interno della maggioranza ci ha pensato. L’ex ministro democratico ha infatti detto a Conte: “Non faccia ilnelle mani dei partiti“. Il sospetto che il professore di Diritto sia una sorta dinelle mani dei due azionisti di maggioranza del governo, Matteo Salvini e lo stesso ministro del Lavoro, è stato più volte sollevato.Le parole di Delrio seguono un altro suo duro intervento sul fatto che Conte abbia parlato disocial contro la memoria di un “congiunto” del Presidente Mattarella . La contestazione è nata dal fatto che il “congiunto” era, presidente della Regione Siciliadallanel 1980. Come ha poi sottolineato il dem che gli ha ricordato: “Si chiamava Piersanti! Si chiamava Piersanti!“.Fonte: Vista