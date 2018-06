Davide Astori, la nuova perizia fa luce sulla morte: il suo cuore ha accelerato troppo

Davide Astori non è morto nel sonno

La scomparsa del capitano

Non è morto nel sonno , il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso. Unasmentisce l’ipotesi che il cuore del calciatore abbia rallentato fino a fermarsi, anzi sarebbe accaduto l’esatto opposto. Astori, si ipotizza, avrebbe potutose avesse avuto un compagno di stanza in grado di intervenire quando si è presentato il disturbo cardiaco.Come riporta Il Corriere della Sera, la perizia affidata dal pmporta alla luce elementi inaspettati. Gli espertihanno individuato come causa della morte non la bradiaritmia, una frequenza cardiaca più lenta del normale, ma la. Questa è l’esatto contrario, cioè l’che può verificarsi anche in condizioni di riposo. Nel caso del calciatore il disturbo era probabilmente un sintomo di unadi cui non sapeva di soffrire.Astori quindi, ma anzi se ci fosse stato qualcuno nella stanza con lui, probabilmente avrebbe potuto salvarlo., procuratore di Udine, ha svelato che è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti e che a breve si deciderà se proseguire con le indagini o archiviare il caso.Davide Astori è stato trovato morto nel letto dell’Hotel Là di Moret ad, dove doveva disputare una partita tra la Fiorentina e la squadra di casa. L’ultimo contatto avuto è stato un messaggio WhatsApp con il portiere della sua squadra,, con cui aveva giocato fino a tarda serata alla PlayStation. La morte del giovane capitano, che ha lasciato la compagna Francesca Fioretti e la figlia Vittoria , 2 anni, ha provocato un’ondata di cordoglio in tutto il Paese. Ai funerali che si sono celebrati nella Basilica di Santa Croce a Firenze hanno partecipato in centinaia per l’ultimo saluto al capitano, oltre a molti esponenti del mondo del calcio