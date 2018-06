Dito mozzato nel gelato: scoperta shock a Palermo

Di chi era il dito trovato nel gelato

Dietro la macabra scoperta il lavoro in nero

Non è certo la prima volta che prendendo cibo da asporto o mangiando fuori da casa propria, capiti di trovarsi un capello nel cibo o, nei casi più estremi, un insetto. Ma quanto successo aha dell’incredibile. La terribile scoperta fatta danel capoluogo siciliano provoca disgusto e supera oltre ogni immaginazione. L’uomo si è infatti accorto mentre mangiava unche all’interno del suo cono c’era un. Solo all’arrivo dei Carabinieri è emersa la verità: ilapparteneva ad undal bar che era statoe nessuno si era preoccupato di recuperarne il dito.Alla vista di quel dito mozzato dentro il suo gelato, ilè rimasto sconvolto, infatti, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia,. Nonostante questo, il malcapitato uomo è riuscito a chiamare iche, dopo la rivoltante (e inquietante) scoperta, hanno fatto luce sulla provenienza della falange. Le forze dell’ordine hanno, scoprendo che l’esercizio commerciale aveva assunto in nero unpoi rimastodi un, a causa del quale aveva. Purtroppo la, fino a che, lo sfortunato cliente non l’ha trovata nel suo cono gelato.Chiaramente, l’impiegato vittima dell’non ha potuto denunciare l’incidente che gli è costato un dito a causa della sua condizione di, non dichiarato. Dietro l’evidenteche non si è adoperato minimamente per ritrovare la falange trinciata del dipendente irregolare, l’inquietante vicenda mostrerebbe quindi anche una cupa storia di, portata alla luce dalladi un ignaro cliente.