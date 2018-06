Aquarius fa rotta di nuovo verso l'Italia, la Spagna è troppo lontana

Raggiungere la Spagna è troppo rischioso

Il viaggio disembra non vedere la fine: a quanto pare la nave si prepara a far dietrofront e puntare la rotta nuovamente verso l’Italia. Questo pomeriggio era stato annunciato lo sbarco ina Valencia, ma adesso le carte in tavola cambiano di nuovo.Intanto a bordo lo scenario diventa sempre più critico. Questo pomeriggio uno seiin viaggio sulle acque del Mediterraneo ha scatenato il panico, minacciando di buttarsi in mare per disperazione.Fino a poche ore fa Salvini esultava del risultato ottenuto , al termine dell’estenuante. Tutto sembrava deciso, Aquarius avrebbe attraccato in Spagna e gli oltre 600 passeggeri a bordo sarebbero sbarcati a. Ma il tragitto fino alle sponde iberiche è troppo lungo e navigare verso la Spagna può essere molto pericoloso, nonché estenuante per gli uomini, le donne e i bambini a bordo.Il porto sicuro di Valencia, come fa notare, è distante 700 miglia e quasi 3 giorni di navigazione. Anche se a bordo ci sono ancora, il rischio è molto alto. Lee nei prossimo giorni sono previsti peggioramenti. Stando ai pronostici il mare tenderà ad ingrossarsi e le onde delpotrebbero arrivare anche a 2 metri d’altezza. “Un’idea folle” la definisce. È per questo che Aquarius starebbe invertendo la sua rotta, per cercare nuovamente un porto tra le coste italiane.Nel frattempo sulla nave l’atmosfera si fa sempre più tesa. Questo pomeriggio il picco di criticità è stato toccato quando un migrante per disperazione ha minacciato di gettarsi in mare.A spingerlo verso il folle gesto, il terrore di fare ritorno in Libia.lancia l’allarme sui social. Mentre la situazione diventa sempre più urgente, con la nave bloccata da questa mattina nelle acque tra, suquesto pomeriggio è apparsa la notizia del migrante in crisi.