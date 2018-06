Chef de La Prova del cuoco resta senza scorta: denunciò gli uomini di Cosa Nostra

La storia di Giunta

La lettera dello chef

, lo chef de La Prova del Cuoco che il pubblico ha visto per anni accanto alla regina della trasmissione, anni fa denunciò con coraggio gli uomini della mafia che gli chiedevano il pizzo . Allo chef venne assegnata una, che oggi però, racconta lo chef, gli è stataLa vicenda di Natale Giunta comincia nel 2013, quando lo chef denunciò alcuni uomini diche gli chiesero il pizzo nel suo ristorante. Solo un anno fa, al cuoco venne recapitata una busta con un proiettile all’interno. Dopo le sue denunce gli venne assegnata una scorta e propio grazie a quelle finì in carcere, braccio destro deldel mandamento – zona di competenza di una famiglia di Cosa Nostra – di Porta Nuova. La scorta all’inizio lo proteggeva dentro e fuori dalla Sicilia, poi solo più nella Regione, il mese scorso gli è stato detto che non c’era più scorta per lui.“Negli ultimi anni la mia vita personale e professionale è stata stravolta da continui eventi e minacce che mi hanno lasciato profonde ferite e mi sono costate paure, sacrifici e denaro a causa dellamandando alle sbarre gente che senza scrupoli vuole farmi fuori solo perché sono un cittadino onesto e non omertoso che“, ha spiegato Giunta in una lettera. Ora che è senza scorta a Giunta non sembra vero di essere stato abbandonato dallo Stato che dovrebbe proteggerlo: “Non ho mai chiesto niente a nessuno né bussato a porte ad esponenti politici, non mi sono messo mai contro lo Stato anzi, sono una sua vittima, ed allora perché proprio quella parte diNegli ultimi mesi ho subito nel mio locale, che si trova all’interno di un’area con servizio di vigilanza dinamica fatta dall’Esercito Italiano,, non atti vandalici. Continue minacce ed intimidazioni si sono susseguite negli anni nei miei confronti e in quelli della mia famiglia“., coordinatore nazionale dei Familiari vittime di mafia dell’associazione ‘I Cittadini contro le mafie e la corruzione’, ha affermato, come riporta il Giornale di Sicilia: “Cosa nostra non dimentica, e chi dà il proprio contributo alla lotta alla mafia deve essere tutelato dallo Stato“.