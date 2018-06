Simone Coccia nella casa del GF Simone Coccia nella casa del GF

I dubbi e i sospetti dell’ex compagno di Floriana

Floriana ed Elena Morali affrontano Simone al GF Floriana ed Elena Morali affrontano Simone al GF

“Finge di essere umile ma pensa solo al lusso”

La presunta rivalità con Barbara D’Urso

L’ex compagno di Floriana Secondi , vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, mette in dubbio ladel figlio che stavano aspettando ma che non è mai nato.ha rilasciato infatti una lungaper il settimanale Nuovo, dichiarando di non aver mai saputo che la Secondi – all’epoca della loro relazione –l’abitazione con Simone Coccia Colaiuta . Lui ha partecipato all’ultima edizione del GF e la stessa Floriana è entrata in casa, durante una diretta in prima serata, per rimproverarlo del suo comportamento citando il periodo in cui hannoAdesso Pompili insinua che tra loro ci sia stato più di unaarrivando persino a dubitare dellache aspettava da Floriana: “È vero che lei parla solo di amicizia tra loro, ma io mi sentolo stesso – afferma – All’epoca noi eravamoe non sapevo che loro due vivesseroOra capisco perché spesso non voleva farmi. Mentre lei mi teneva nascosto che Coccia Colaiuta abitava a casa sua eraA questo punto, mi viene da mettere in dubbio anche ladi quel bambino, che purtroppo non è mai nato. Simone all’epoca non era ancora fidanzato con l’onorevolee lavorava nelle discoteche come cubista. Floriana si era impegnata ad aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo, io questo lo sapevo. Io dico che Floriana non è come appare, la suaspesso la porta a calpestare tutto e tutti“.Dopo essere stati assieme per un periodo, si sono lasciati dopodi Floriana per poi riavvicinarsi nelAdesso i 2 si sono detti definitivamentee Pompili svela anche un lato di Florianaaccusandola di dar molto peso ai: “Lei finge di esserema pensa soltanto al lusso – prosegue – Per andare d’accordo con lei io dovevo farle fare. Ma una storia d’amore non dovrebbe essere basata sull’interesse. Mi accusava di stare con lei per popolarità e per questole mie apparizioni pubbliche. Ogni volta checi invitava nelle sue trasmissioni, lei faceva di tutto pere non farmi comparire“.Poi, proprio a proposito di Barbara D’Urso , Daniele dichiara che in realtà il rapporto tra la conduttrice e Floriana non sarebbecome appare in tv. “Non credo che siano amiche – afferma – Anzi, Floriana diceva spesso che tra loro c’è tanta“. La Secondi non ha ancora replicato alle parole dell’ex compagno, ma non è escluso che decida di farlogià nei prossimi giorni.