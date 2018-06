Sardegna, moglie e marito muoiono insieme

Vincenzo Mameli e Giuseppina Corongiu, morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro Vincenzo Mameli e Giuseppina Corongiu, morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro

Colta da un malore sulla bara del marito

O meglio, esistono ancora, in un mondo di rapporti umani anestetizzati da social e media, sentimenti puri così tanto da preservare l’intensità nonostante lo scorrere degli anni e la minaccia dell’abitudine? Viene quasi difficile rispondere ma, a ben guardare, la vicenda che vi riportiamo sembrerebbe dimostrarne ancora una resiliente resistenza.L’amore esiste o meglio ancora, l’amore resiste! Non è facile oggigiorno, immersi nella mistificazione dei sentimenti, in un vortice di amori lunghi un giorno in cui il “per sempre” viene snobbato in favore di avventure più brevi, fugavi, cariche di passione,. Tutto intorno a noi sembra volerci dire che tutto, dalle salviette ai sentimenti, è us e getta. L’umanità ha alzato l’asticella e si cerca, generalmente, emozioni sempre più forti, sempre più brevi e variopinte e guardando al passato si scorge. Eppure, qualche piccolo esempio di amore duraturo, di quelli forti abbastanza da sconfiggere la monotonia e l’abitudine, c’è. La vicenda che vi riportiamo arriva dallaprecisamente da Laconi.Si chiamavanoi due anziani coniugi scomparsi a poche ore l’uno dall’altra. La loro è una storia d’amore di quelle vissute davvero fino all’ultimo respiro. Vincenzo Mameli di fatto, all’età di 83 anni, è deceduto in ospedale dove destava ricoverato da un po’. Una morte straziante per la moglie di 75 anni che con lui aveva trascorso tutta la vita, un dolore così acuto da lasciarsi andare via anche lei. Anche la Corongiu infatti, poco dopo la morte del marito, è stata colta da un malore morendo pochissimi attimi dopo proprio nella, vicino alladel coniuge defunto. “Nel dolore – ha commentato il parroco durante la funzione –“.