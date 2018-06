Donna in coma da mesi mette al mondo una bambina

Il parto durante il coma

Come stanno

A raccontare l’incredibile storia è la Gazzetta di Mantova. All’, ieri mattina, una equipe di 30 persone ha fatto nascere una bimba. La sua mamma è in coma da più di tre mesi. La piccola è nata all’ottavo mese, ma è sana e tenuta sotto stretta osservazione.Una donna di 33 anni, più di 3 mesi fa ha avuto una grave encefalopatia, da allora è in coma, una forma leggere che le consente di respirare in autonomia. La 33enne era anche incinta, fino a ieri, quando l’ospedale ha deciso per il parto, un modo per salvare sia la piccola che la madre. Entrambe, lei e la piccola hanno superato bene l’intervento gestito dal ginecologo Giampaolo Grisolia. Una scelta fatta appena le condizioni della bimba hanno permesso la nascita. Il parto è avvenuto ieri mattina alle 11.30, la 33enne è stata sottoposta ad una anestesia spinale. La donna avrebbe anche aperto gli occhi, ma dall’ospedale non credono che si sia accorta di aver partorito. “È improbabile visto che non comunica ed è ancora difficile prevedere quali saranno gli esiti della sua patologia di base“, avrebbero rivelato voci ospedaliere alla Gazzetta di Mantova.La neonata sta bene ma è tenuta sotto stretta osservazione ricoverata nel reparto di Patologia Neonatale. La madre invece è già stata riportata nell’ala di terapia intensiva cardiologica in modo che le sue condizioni possano essere costantemente monitorate. Il suo coma è leggero, apre gli occhi, respira da sola e in alcuni momenti sarebbe vigile, ma non parla. Ad attendere la piccola e l’esito della operazione c’erano il padre e la nonna della bambina.