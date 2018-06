Tra lunedì e mercoledì

Ildalla scorsa settimana a quella in arrivo sarà radicale: basta maglie a maniche lunghe, sembra che farà breccia la vera stagione delle canotte! Ma in contemporanea dovremo fare i conti anche con ili quali hanno raggiunto il Meridione, dopo aver sostato a lungo sulle regioni settentrionali. Insomma, una situazione totalmente differente rispetto a pochi giorni fa, che lascia spiazzata l’Italia.I forti temporali dell’ultima settimana avevano disorientato i cittadini del centro-nord; già da qualche giorno, però, lacompletamente, con il bel tempo che ha raggiunto anche le regioni settentrionali. Proprio sulla stessa strada si svolgeranno i prossimi giorni: da lunedì, infatti, unsi affaccerà sulle zone centro-settentrionali. Sulla stessa ondata di calore avranno luogo il martedì e il mercoledì al Nord, dove il sole cederà esclusivamente ae asul Piemonte. Un inizio settimana differente sarà, invece, quello del Meridione dove sono attesia carattere temporalesco dapprima su Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, per poi allargarsi anche alla Puglia dal 20.Nonostante ilche sta colpendo e che continuerà a colpire alcune aree, le temperature saranno sempre in crescita. È proprio da questoche si presuppone il vero approdo dell’estate. Da Nord a Sud verranno raggiunti valori termici molto alti, soprattutto se paragonati a quelli delle ultime ore: come viene riportato da Ilmeteo.it, Torino e Napoli sfioreranno i, Firenze i, Bologna i. A “chiudere il cerchio” non mancheràche, probabilmente, farà rimpiangere, a coloro che non lo sopportavano più, il fresco a giugno.Il maltempo però non mollerà facilmente la presa sul mese di giugno: anzi, da giovedì sono previstesu Lazio, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. A peggiorare il tutto è il continuo rischio diche potrebbero creare nuovi pericoli. Ancora a tratti indefinita è la fase del prossimo weekend, a causa del lasso temporale ancora troppo ampio. Arrivano, però, le prime indiscrezioni che parlano di un’. In sostanza, le piogge non vogliono abbandonare completamente il territorio italiano: caldo sì, non dimenticate