Nek romantico sui social fa una dolcissima dedica alla moglie

Cheavesse un’indole romantica lo si è sempre saputo, ascoltando i testi delle sue canzoni, che quasi sempre parlano d’amore. Tuttavia il cantante disi è sempre distinto perQuesta volta però un inaspettato exploit di dolcezza, tutto indirizzato a sua moglie Patrizia, ha sorpreso i fan. La dedica, infatti, è pubblica, in modo che l’artista possa far sapere al mondo quanto sia innamorato di quella che ormai da più diè la sua compagna di vita.è apparso sul profilo ufficiale diuna foto dolcissima, in cui il cantante, in arte Nek, si è fatto immortalare mentre abbraccia la moglie, accanto ad una finestra. La coppia, baciata dalla luce gentile che filtra da vetri, appare affiatatissima. Ha scelto questo momento di intesa per celebrare il compleanno di Patrizia.“Auguri amore mio!! Non ci sarà mai distanza troppo grande a separarci. Buon compleanno” scrive il cantante in accompagnamento alloIl suo nome è Patrizia Vacondio e con Nek si può dire che ha condiviso quasi una vita, oltre che le origini. Anche lei è vissuta a Sassuolo, lì dove nelè avvenuto l’incontro, o meglio dire dove è scoccato il colpo di fulmine, quando era reduce già da un primo matrimonio, da cui ha avuto una figlia,In quello stesso anno hanno deciso di sposarsi, e nel 2015 hanno dato alla luce la loro bambina . Nek la descrive anche nelle sue canzoni come una donna forte e passionale, caratteristiche che gli hanno fatto perdere la testa. Difatti Patrizia non è solo la sua compagna, ma anche musa ispiratrice: a lei è dedicata la canzone “” che nelsi è aggiudicata il secondo posto al