Ancora sconosciuta la dinamica della tragedia

Le autorità sul posto

Non sono ancora state accertate le cause che hanno provocato il. Una, posteggiata sul ponte di un traghetto diretto in Sicilia, si è mossa ed èsul livello inferiore della nave. Nella spaventosa caduta l’autovettura ha, di cittadinanza indonesiana. Per uno di loro, purtroppo, non c’è stato niente da fare.Unche ha fermato il, dove nella giornata di oggi si stava svolgendo la manifestazione. Un traghetto in partenza per ladallo scalo “Immacolatella” è stato teatro di unfatto di cronaca. Un’autovettura all’interno dell’imbarcazione èdal ponte su duepasseggeri indonesiani. I due sono statisoccorsi ma uno di loro èpochi istanti dopo il terribile impatto. Secondo quanto riferito da La Repubblica, l’altra vittima dell’incidente, che dalle prime informazioni risulta essere la figlia dell’uomo deceduto, è stata ferita in modoed è stato immediatamente predisposto il suo trasferimento inIl terribile incidente è avvenutodi oggi, domenica 17 giugno. Sul posto sonointervenute le autorità competenti, attualmente impegnate nei rilievi del luogo dei fatti e nella raccolta di ogniche possa aiutarli a chiarire ladella vicenda. Nel momento dell’incidente, il porto di Napoli era particolarmente. Molte persone si sono infatti dirette lì nella giornata odierna in occasione della manifestazione “Porto aperto”. Dopo la diffusione della notizia dellaavvenuta sul traghetto attraccato a pochi metri dalla festa, il clima è comprensibilmente. La manifestazione è stata sospesa ed è statoil concerto musicale previsto per la serata. In attesa di nuovi aggiornamenti sulla vicenda, il presidente dell’Autorità del Sistema Portuale del Tirreno Centrale,, ha comunicato la sua “solidarietà e vicinanza alla vittima e alla persona ferita”.