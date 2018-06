Fabrizio Corona a Non È L'Arena mantiene la promessa: "Griderò le ingiustizie che ho subito"

La verità di Corona

Lo scontro con Mughini e l’invettiva a Lucarelli

Le accuse a Don Mazzi

Il rapporto con le ex

La verità dicontinua a girare di programma in programma. E così, dopo il suo intervento a Verissimo , ieri è stata la volta di. La sua intervista, tra le più attese di sempre, ha chiusa la stagione ricca del programma condotto daNon sono mancati gli scontri come quelli con, dove l’atmosfera si è fatta così tesa fino ad esplodere. Ma un attacco diretto Corona lo ha lanciato anche ad alcuni assenti come“In televisione dirò quello che penso, come lo penso e nel modo forse sbagliato come ho fatto sempre in passato: aggressivo, con tutta la rabbia che ho dentro, griderò al mondo tutte le ingiustizie che ho subito” aveva anticipato l’ex re dei paparazzi prima di andare in onda suospite di Giletti. Ed è stato di parola, raccontando la sua versione dei fatti,che ha sconvolto la vita della sua famiglia, descrivendolo con tinte disumane.“È stato uno dei giorni più brutti della mia vita” comincia l’ex detenuto “Ho subito uno degli abusi più grandi da parte delle istituzioni. Quel giorno suona il citofono arriva mio figlio esattamente pochissimi minuti dopo, dodici agenti della polizia sono entrati in casa urlando, mia mamma piangeva, mio figlio era terrorizzato, loro hanno fatto finta di non vederlo e mi hanno portato via con la forza. Mio figlio ha vissuto tre mesi di imperturbabilità “.È stato in quel momento che Corona si è interrotto, per replicare all’espressione scettica adottata dal giornalista Giampiero Mughini, mentre l’ex re dei paparazzi raccontava la condizione del figlio“Sei un poveraccio da due soldi” sbotta Fabrizio. “I miei libri vendono più dei tuoi. Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri, magari ne vendi uno. Oltre che l’estetica ti insegno anche il giornalismo“. Ma Mughini non ci sta e: “Sei un buffone analfabeta. Ce l’hai la quinta elementare?”.La furia di Fabrizio Corona non arriva a placarsi. Già in precedenza, quando è stata nominataè esplosa feroce. “Ha scritto che ho migliaia di euro in casa. La non-giornalista Lucarelli non può dire quello che vuole, perché le parole hanno un peso“. L’ex detenuto parla di accanimento della blogger nei suoi confronti. Ed anche in questo caso si intromette Mughini che scende in difesa di Selvaggia: “Io con l’Albo mi ci pulisco le scarpe. È comunque una giornalista“.Infine non ha buone parole nemmeno per Don Mazzi. L’intervistato ospite di Giletti dichiara di aver intrapreso un percorso psichiatrico per curare alcuni disturbi come. Ma quando si parla della, Corona asserisce che con lui non c’è rapporto. Smentisce quindi le parole del prete che pochi giorni fa ha fatto pubblicare suluna lettera indirizzata a Corona, il quale è stato in cura nella sua comunità per uscire dal tunnel della tossicodipendenza. “Mi manchi così tanto da obbligarmi a riprendere in mano la penna e mandarti un messaggio. I mesi che hai trascorso nel carcere di Opera, le tue sofferenze, la tua gentilezza nei miei riguardi“.Eppure la risposta di Corona a queste parole, ieri aè stata: “Io non ho mai avuto alcun rapporto di cura con questo signore, con Don Mazzi, l’avrò visto 2 volte, sono stato affidato ad una comunità Exodus ma non tutte sono gestite da Don Mazzi. Mi fa arrabbiare che si permetta di dare dei giudizi su di me senza conoscermi, nel 2016 quando sono stato arrestato ha detto che meritavo di marcire in galera, un prete non può dire certe cose. Tutto deve essere strumentalizzato ai fini mediatici, si deve vergognare, deve appendere il crocifisso al chiodo. Tutti mi usano, anche oggi sono usato qua. Vi faccio un esempio, sono in cura per tossicodipendenza da 4 mesi in una comunità di una persona, voi avete mai sentito parlare di questa persona? Ogni volta che c’è stato un fatto mediatico di cronaca lui si fa pubblicità, lui dice ‘mandateli da me‘”. Per l’ex re dei paparazzi, quindi, l’obiettivo di Don Mazzi non sarebbe altro che la visibilità.Non si sorvola nemmeno sulla questione sentimentale. Ed una delle domande di Massimo Giletti cade sul tanto discusso incontro tra Corona e avvenuto qualche mese fa, dopo che l’ex re dei paparazzi è uscito dal carcere.“L’affetto ci lega ancora” ammette Fabrizio. Purtroppo non può fare lo stesso discorso con la madre di suo figlios, la modella croata, che al momento sembra ancora impegnata con il gieffino (?). “Mi spiace solo non avere lo stesso rapporto con la mia ex moglie“.