Le voci sulla rottura tra i 2

Luca Laurenti e Paolo Bonolis insieme ad Avanti un altro Luca Laurenti e Paolo Bonolis insieme ad Avanti un altro

Presunte liti furibonde nei corridoi di Avanti un altro

Una delledella tv italiana è ilpersonale ed artistico tra Paolo Bonolis I 2 sono inseparabili e non c’è trasmissione condotta da Bonolis che non veda la partecipazione anche del “maestro” Luca Laurenti. I 2 non hanno mai nascosto la profondaedche li lega, arrivando persino ad ammettere di averquando entrambi erano all’inizio della loro ascesa nel mondo dello spettacolo.Da Ciao Darwin a Chi ha incastrato Peter Pan, passando per Avanti un Altro e persino per le edizioni sanremese condotte daLaurenti è sempre li accanto a lui pronto aImpensabile che il rapporto tra i 2 possacome però vorrebbero far credere alcuneche si rincorrono già da diversi anni. Era il 2015, infatti, quando si iniziò a parlare di una presuntatra Bonolis e Laurenti, poi prontamente smentita dalla moglie del conduttore, Sonia Bruganelli : “Paolo e Luca sono“, dichiarò mettendo a tacere le voci.Adesso però le insinuazioni tornanosoprattutto in seguito altenuto dain occasione della sua ospitata a L’Intervista di. Nel corso della puntata infatti, il conduttore non haa Laurenti sebbene stesse ripercorrendo tutte ledella sua carriera. Una circostanza che ha insospettito i telespettatori, considerato che Luca Laurenti ha accompagnato passo passo la carriera di Bonolis e la sua scelta di non parlarne è parsa strana ai tanti fan della coppia. A quanto pare però arriverebberoa proposito della possibile rottura tra i 2. Secondo alcune voci ed indiscrezioni, tra Laurenti e Bonolis sarebbero scoppiatenel dietro le quinte di Avanti un altro. Al momento, tuttavia, nessunaufficiale è arrivata dai diretti interessati.