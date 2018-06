Thomas Markle non si trattiene e racconta curiosi retroscena sulla coppia reale

Thomas Markle: ecco dove ha seguito il matrimonio

I retroscena sulla coppia

Le fantomatiche dichiarazioni di Harry

Ilseguito in diretta TV, un rapporto con la figlia altalenante, la tristezza di unche non ha potuto accompagnare la figlia all’altare. Il racconto di come il fidanzato di sua figlia gli ha chiesto la mano della stessa.Una storia normale a meno che quella figlia non si altro che Meghan Markle , il matrimonio il Royal Wedding e il fidanzato un principe di casa Windsor, beh le cose cambiano. A distanza di un mese dal matrimonio più atteso dell’anno Thomas Markle si è raccontato ai microfoni di Good Morning Britain e non si è trattenuto.Dopo la delicata operazione al cuore, il 73enne padre della neo-ha raccontato di aver seguito il matrimonio da un. L’uomo si è detto addolorato per non aver potuto essere lì accanto a sua figlia e di non essere riuscito ad accompagnarla all’altare come ha sempre voluto. “Sono una nota a piè di pagina del più grande momento della storia anziché il padre che ha accompagnato sua figlia all’altare. Questo mi fa star male“.ed entrambi hanno detto: prenditi cura di te stesso,per te“. “Ho pianto mentre la guardavo. Sono felice di come siano andate le cose, non poteva esserci un sostituto migliore di Carlo. Certo, ma grazie a Dio lui era lì”. Thomas Markle si è detto però estremamente geloso oltre che grato. “, il mondo intero stava guardando mia figlia”. “La cosa più triste è che io sono stato solo una nota a piè di pagina in uno dei più grandi momenti della storia, invece che un papà che accompagna all’altare la figlia».Sempre durante la stessa intervista, Thomas Markle ha raccontato una serie disu Harry e Meghan , sull’inizio della loro relazione e di come lui gli abbia chiesto la mano di lei. Quando i due iniziarono a frequentarsi dopo il primo incontro organizzato da un’amicizia comune, Meghan ha impiegato 3 telefonate per dire al padre con chi si stesse frequentando. “Le prime telefonate sono state di questo tipo: ‘Papà, ho un nuovo ragazzo. È inglese”. La terza volta “È un principe, è Harry, lo chiameremo Sua Altezza, così nessuno sa che stiamo parlando di lui”.Infine i due decisero di fare il grande passo e: “Così Harry mi ha chiesto la mano di Meghan”, racconta Thomas. Che avrebbe risposto così: “, promettimi che non alzerai le mani su di lei”.Fin qui quelle dette da Thomas Markle sembrano le classiche parole di un padre che racconta la vita sentimentale della figlia. Eppure anche in questo caso non sono mancate, che, se vere potrebbero avere un peso enorme per la figura pubblica del giovane principe Harry.Pare infatti che Thomas Markle e Harry abbiano parlato di politica, in particolare della figura die della situazioni inglese riguardo la. Secondo quanto riferito dal padre di Meghan, il principe avrebbe detto la sua; sul Presidente avrebbe detto di dargli almeno una possibilità, mentre sulla Brexit si è detto “fiducioso”. Dichiarazioni che risultano scomode considerato che per gli appartenenti alla famiglia reale è impossibile prendere posizioni su questioni pubbliche e/o politiche.