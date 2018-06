Marina La Rosa al Grande Fratello Marina La Rosa al Grande Fratello

L’esperienza del Grande Fratello

La replica al soprannome di “gattamorta”

L’amore per i figli ed il marito

Marina La Rosa con il marito Guido Bellitti (Instagram) Marina La Rosa con il marito Guido Bellitti (Instagram)

Correva l’anno. Le porte della casa disi sono aperte per la prima volta ai dieci concorrenti che hanno segnato l’inizio del reality più famoso e seguito d’Italia. Tra di essi, oltre al sempre ricordato Pietro Taricone , vi era anche, 23enne siciliana, che è rimasta impressa al pubblico televisivo per il suo modo di fare scherzoso e seducente tanto da guadagnarsi l’appellativo di ““.A distanza di 18 anni, Marina La Rosa, oggi moglie e madre di due bambini, intervistata da Il giornale Off, ricorda la segnante esperienza televisiva nella “” e risponde senza peli sulla lingua a tutti coloro che le avevano affibbiato quel colorito soprannome che l’avrebbe resa celebre.Quando partecipò alla prima edizione del Grande Fratello , Marina La Rosa era una giovane donna di 23 anni. Da allora, a distanza di quasi vent’anni da quell’esperienza, si definisce una donna completa, non solo a livello sentimentale dove ricopre il ruolo di moglie e madre, ma anche professionalmente. La partecipazione al reality, infatti, le ha spalancato le porte al mondo della televisione e, negli ultimi anni, oltre ad aver assunto il ruolo di opinionista fissa a, ha anche tentato la carriera di attrice ricoprendo svariati ruoli in numerose serie televisive.Una carriera fortunata, dunque, ottenuta oltre che per meriti personali anche grazie alla vetrina di lancio del Grande Fratello. La Rosa definisce così quell’esperienza: “Ha cambiato completamente la mia vita. L’ha stravolta”. Ma che cosa rimane della sensuale ragazza conosciuta 18 anni fa? Sempre nell’intervista a Il giornale Off, l’attrice risponde apertamente: “Questa domanda converrebbe farla al mio analista! Scherzo, per fortuna non ci vado più da anni. Chi sia io oggi preferisco lo dicano le persone a me vicine, non mi piace parlare di me o di quanto intelligente, sensibile, bella e simpatica io sia. Ecco, l’ho appena fatto!“Il soprannome di “gattamorta” le venne affibbiato dopo poco tempo dall’inizio del reality. Il pubblico italiano iniziò a definirla così per i suoi comportamenti scherzosi e sensuali che l’avevano fatta avvicinare al compagno d’avventura Pietro Taricone , poi diventato suoa seguito di un incidente. “Non sapevo neanche cosa significasse il termine ‘gattamorta’ – spiega Marina La Rosa nel corso dell’intervista – Tuttavia mi ricorda molto la celebre commedia Come tu mi vuoi di Pirandello”, in cui “l’autore spiega come ogni persona abbia bisogno di identificare gli altri in categorie: belli, bravi, brutti, omosessuali, alti, ipocriti, cattivi, ingenui, etero e, perché no, anche in gattemorte. Sono in fondo tutti pregiudizi dettati dalle nostre paure. Per cui in tutta onestà,“.Oltre che professionalmente, l’esperienza del Grande Fratello ha portato molta fortuna a Marina La Rosa anche dal punto di vista sentimentale. L’incontro con il marito,, è stato merito dell’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà, infatti: “Se non avessi mai fatto quell’esperienza non avrei mai conosciuto Francesca (un’amica) e non saremmo mai andate insieme in vacanza a Favignana, dove poi ho incontrato quello che oggi è il padre dei miei figli. Tu chiamalo, se vuoi, destino“.Marina La Rosa ha sposato Bellitti, di professione avvocato, il. Al matrimonio è mancato il grande amico Pietro Taricone, scomparso appena pochi mesi prima. Al momento delle nozze, Marina e Guido erano già genitori del primogenito Andrea Renato, nato nel 2009. Nel 2011 è nato, invece, il loro secondo bambino, Gabriele.