Trump si piega: sui migranti ha vinto Melania

Il passo indietro di Trump

La protesta di Melania

Ormai erano più di 2mila iche hanno tentato di entrare illegalmente negli Stati Uniti dal confine col Messico. Il primo duro colpo alla nuova politica dellalo aveva dato: proprio la moglie del Presidente si era opposta alla sua politica lanciando un duro messaggio. Le immagini di uno dei centri dove vengono smistati i migranti che mostravano ihanno dato il colpo finale. E Trump ha cambiato la sua decisione.Ieri il Presidente degli Stati Uniti d’America ha fatto un passo indietro. Con un nuovo ordine esecutivo, Donald Trump ha ordinato di “prendere tutte le misure disponibili per fornire al ministero degli interni, su richiesta, ogni struttura esistente disponibile per ospitare e prendersi cura” dei migranti e di “costruire strutture del genere se necessario e nel rispetto delle leggi“. E soprattutto niente separazione tra genitori e figli, niente più famiglie separate. Rispondendo direttamente alla moglie Melania, ieri Trump ha twittato “Vogliamo ‘cuore’ e sicurezza in America!“. E poi ha annunciato: ““.Nei giorni scorsi Melania Trump aveva pubblicamente contestato le scelte dell’amministrazione Trump. La portavoce della first lady Stephanie Grisham ha detto alla CNN che la first lady “odia vedere bambini separati dalle loro famiglie e spera che entrambi gli schieramenti possano alla fine unirsi per ottenere una riforma migratoria di successo“. Melania ritiene che “Dobbiamo essere un Paese che segue tutte le leggi,“, ha spiegato la sua portavoce.