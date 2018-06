Loredana Lecciso si racconta: "Sono single"

Lecciso: situazione sentimentale?

Un futuro in tv?

parla a Un giorno da pecora e non solo racconta di se stessa e della situazione sentimentale , ma parla anche del suo ex Al Bano, della sua amicizia con Francesca Pascale e anche un po’ di politica.“Si,ma con tanto affetto per Al Bano, sempre, il mio affetto per lui rimarrà, ci vogliamo veramente bene, anche se a volte non sembrerebbe.“, ha raccontato con dolcezza la Lecciso a Un giorno da pecora. Però si parla molto di un matrimonio tra Al Bano e Romina Power in questo momento, e anche su questo la Lecciso ha un’idea: “Io lo escluderei. Ma non entro nel merito“, ha spiegato. “… Il mio cuore l’ho messo nel freezer, è a ‘meno trenta’…“, spiega. Quindi nessun nuovo amore all’orizzonte per Loredana che ha deciso di prendersi una pausa.Ultimamente si è parlato di una possibile partecipazione a Uomini e Donne, ma su questo la Lecciso è categorica: “No, è una bufala, così come le voci che mi volevano al GF Vip“. Nessun reality quindi, del resto la Lecciso sembra preferire i salotti pomeridiani delle varie trasmissioni. Negli ultimi giorni è finita sotto i riflettori per la sua amicizia con, compagna dell’ex presidente Berlusconi. Le due sono andate in vacanza insieme e a legarle c’è una forte amicizia: “Io credo molto nell’amicizia, sono fortunata ad avere come“.La showgirl ha anche un parere su, neo ministro: “Non dispiace, mi sembra un ottima persona, e mi pare che abbia fatto degli accordi giusti con le persone giuste. E“.