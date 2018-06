Fico dissente da Salvini: “Io i porti non li chiuderei“

Margiotta su Fico: “Come lavoro non fa lo yesman di Salvini“

Mentre Salvini alza la voce su Twitter ribadendo la decisione italiana di chiudere i porti alle Ong cariche di migranti, ilsi esprime in merito in maniera diametralmente opposta. “Open Arms – la nave Ong citata stamane da– Si scordi i porti italiani“, tuona il vicepremier a cui risponde, velatamente,“.Fico si è espresso ed in maniera del tutto opposta alla linea dura adottata dall’esecutivo italiano in queste settimane sul tema migranti. Mentre asi riuniscono i vertici europei per trovare accordi che possano salvaguardare tutti e allo stesso tempo non penalizzare le città di porto, più facilmente raggiungibili, come l’Italia, i migranti continuano a salpare. Le parole diinserite in un contesto nuovo all’Italia che dopo anni ed anni difuori controllo ha deciso di chiudere severamente ogni porto, compromettono il rapporto con la triade al governo: “– ha dichiarato il Presidente della Camera stamane in visita all’hotspot di– Come terza carica dello Stato dico che bisogna essere solidali con chi emigra, che“. Una politica opposta a quella di Salvini, che non ammette giustificazioni: “italiano. Stop alla mafia del traffico di uomini: meno persone partono, meno muoiono“, ha scritto il ministro riferendosi alla nave Open Arms.Il parere sulle ong fornito da Fico e daè radicalmente opposto; per il Presidente della Camera, lesono tutt’altro che da stigmatizzare: “. C’era un’inchiesta a Palermo che è stata archiviata, c’è un’inchiesta a Catania ormai a un anno che pare non cavi un ragno dal buco“. Non si sono fatti attendere i commenti dell’opposizione che, discorrendo sulla posizione “rivoluzionaria” presa da Fico in relazione alle linee governative gialloverdi, hanno voluto esprimere approvazione: “. Sono parole giuste. Ora mi auguro che voglia muoversi sia verso la maggioranza di governo e nel suo movimento perché si rifletta con serietà sulla situazione e si fermino scelte sbagliate come quelle fatte sino a qui dall’esecutivo“, ha chiosatoE ancora,“Il Presidente della Camera Roberto Fico dichiara che non chiuderebbe i porti e che le ong non sono organizzazioni criminali, criticando evidentemente le scelte del governo gialloverde. Scopriamo, dunque, che nel M5S c’è ancorae come lavoro non fa lo yesman di Salvini. Vero Ministro Toninelli?“.